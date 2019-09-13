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4 günde 483 kaçak yakalandı

Çanakkale’de gerçekleştirilen farklı operasyonlarda toplam 483 kaçak göçmen ve 7 organizatör yakalandı.

Çanakkale'de gerçekleştirilen farklı operasyonlarda toplam 483 kaçak göçmen ve 7 organizatör yakalandı.


Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında 9-13 Eylül 2019 tarihinde Ayvacık İlçe J.K.lığı sorumluluk bölgesinde gerçekleştirilen 15 farklı operasyonda 460 Afganistan, 19 Suriye, 4 İran uyruklu olmak üzere toplam 483 kaçak göçmen ve 7 organizatör yakalandı. Yakalanan 464 kaçak göçmen Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edilirken, 19 Suriye uyruklu kaçak göçmen ise 6458 sayılı Uluslararası Koruma Kanununun 57/4 maddesine göre ikamet etmekte olan illerine gönderilmeleri için tebliğ yapıldı.


Öte yandan, Ayvacık C.Savcısının talimatı ile M.K. ve B.B. tutuklanırken, S.T.K. , Ü.K. , K.Y. , S.Ö. , ve E.Y. isimli organizatörler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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