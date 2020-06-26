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5 milyonluk vurgun yapan zanlılar adliyede

Çanakkale’de gerçekleştirilen tefecilik operasyonunda gözaltına 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Çanakkale'de gerçekleştirilen tefecilik operasyonunda gözaltına 2 kişi adliyeye sevk edildi.


Çanakkale kent merkezinde oto galericilik yapan zanlıların 5 milyon liralık haksız kazanç ettiği belirlenirken, operasyonda; 1 adet ruhsatsız tabanca ile 1 adet suça konu senet ele geçirildi.


Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan zanlılar M.Ö. ile H.S., adliyeye sevk edildi.

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