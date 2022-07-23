İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

51. Deniz Kuvvetleri Kupası'nda yarışmacılar Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı

Çanakkale (İHA) – ’Bir yarış, iki boğaz, iki deniz’ sloganıyla düzenlenen 51.

Çanakkale (İHA) – 'Bir yarış, iki boğaz, iki deniz' sloganıyla düzenlenen 51. Deniz Kuvvetleri Kupası'nda, yarışmacılar Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.


İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı ile Marmara Denizi ve Ege Denizi'ni kapsayan 390 millik rotasıyla Türkiye'nin en büyük coğrafi yarışı olma özelliğini taşıyan ve İstanbul'dan startı verilen 51. Deniz Kuvvetleri Kupası'nda yarışmacılar Çanakkale Boğazı'nda, 'Dur Yolcu' ve Kilitbahir Kalesi önünden ilerleyerek Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.