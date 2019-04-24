57. Alay'da anma töreni düzenlendi

Çanakkale Kara Savaşları'nın 104. yılı dolayısıyla 57. Alay Şehitliği'nde tören düzenlendi. Törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve diğer ülkelerin temsilcileri katıldı.

Çanakkale Kara Savaşları'nın 104. yılı sebebiyle 57. Alay Şehitliği'nde program düzenlendi. Tören, Türkiye Cumhuriyeti adına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TSK ve itilaf devletleri adına çelenk konulmasıyla başladı. Ardından saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Törende Çanakkale şehitleri için Kur'an-ı Kerim okunarak, dualar edildi.

Günün anlam ve önemine dair TSK adına konuşan Albay Esin Derya Alömeroğlu, "57. Alay Çanakkale Savaşlarının sembolü, Çanakkale'de çarpışan kahramanların her biri de 57. Alay'ın birer ferdi olmuştur. Bundan tam 104 yıl önce Çanakkale'de gerçekleşen muharebeler tarihin akışını değiştiren ve destanlaşan başarılarla doludur. 18 Mart 1915 tarihinde boğazı geçemeyeceğini anlayan müttefikler, deniz harekatıyla ulaşamadıkları amaçlarını gerçekleştirmek için karaya asker çıkarmaya ve yeni bir taarruza karar vermişlerdir. İtilaf Devletlerine mensup 30 bin 962 kişilik büyük bir kuvvet 25 Nisan 1915 sabahı harp gemilerinin yoğun ateş desteğiyle Arıburnu'ndan karaya çıkmış ve Conkbayırı'na doğru hızla ilerlemeye başlamıştı. Bunun üzerine 19. Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal emir beklemeksizin ve kendi inisiyatifiyle birliklerini bölgenin en kritik ve o saatlerde savunmasız durumda bulunan Kocaçimentepe istikametinde harekete geçirmiştir. Yarbay Mustafa Kemal, 'Ben size taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. biz ölünceye kadar geçecek zaman zarfında yerimize başka kuvvetler ve komutanlar kaim olabilir.' emrini verdi" dedi.

"Yarbay Mustafa Kemal ve 57. Alay Komutanı Binbaşı Hüseyin Avni Bey, Bedrin Aslanları kadar şanlı olan 57. Alay'ın en ön saflarında çarpışıyordu" diyen Alömeroğlu, "Düşman ağır bir mağlubiyet ile Conkbayır'ı yamaçlarından Arıburnu'na doğru ardında binlerce ölü bırakarak geri çekiliyordu. 57. Alay Cesaret Tepe Bomba Sırtı Hattında görev yapmış ve düşmanın çekip gittiği son güne kadar en kanlı çarpışmaların içerisinde bulunmuştur. Çanakkale muharebelerinden sonra 57. Alay Galiçya Cephesinde savaşmış 1. Dünya Savaşı'nın sonuna doğru Filistin Cephesine intikal etmiştir. Filistin Cephesinde bir yıl boyunca çok sayıda muharebeye katılmıştır. Nablus Muharebesinde çoğunluğu şehit düşünce ordu bünyesinden çıkartılmış ve aziz hatırasına saygı sebebiyle bir daha da kurulmamıştır. Kahraman şehitlerimiz, yattığınız topraklarda rahat uyuyunuz, bizler gücümüzü manevi varlığınızdan ve asil ruhlarından alıyoruz. Zaferleri ve mazisi insanlık tarihiyle başlayan TSK, 'Vatan sana canım feda' diyen Mehmetçiklere ve 'Vatan sağ olsun' diyen analar var oldukça, dünyanın sayılı güçlerinden biri olarak aziz milletimiz ve vatanımızın bekası ile bölgesindeki barış ve huzurun güvencesi olmaya devam edecektir.

Konuşmanın ardından 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever anı defterini imzaladı. Şehitliğe karanfillerin bırakılmasıyla tören sona erdi. Son Çanakkale Gazisi Hüseyin Kaçmaz'ın oğlu Turgut Kaçmaz babasının heykelinin önünde Bakan Ersoy ile bir araya geldi.

Törene, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, 2. Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Kara Kuvvetleri Komutanı General Sir Mark Carleton Smith, Avustralya Genelkurmay Başkanı Angus Campbell, Fransa Tümgenerali Christian Bailly, Fransa Büyükelçiliği Elçi Müsteşarı Sylvain Guiaugue, Yeni Zelanda Meclis Başkanı Rt Hon Trevor Mallard, Avustralya Ankara Büyükelçisi He Marc İnnesbrown, Bosna Hersek Büyükelçisi Bakir Safovic, Hindistan Büyükelçisi Sabjay Bhattacharyya, Yeni Zelanda Büyükelçisi He Ms Wendy Hinton, Srilanka Büyükelçiliği Elçi Müsteşarı Dilani Weerakoon, Avusturya Savunma Ateşesi Monika Schöberl de katıldı.