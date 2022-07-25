59'uncu Troia Festivali etkinlik takvimi belli oldu

Çanakkale'de bu yıl 59'uncusu düzenlenecek olan Uluslararası Troia Festivali 9-13 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

Çanakkale'de 1963 yılından bu yana düzenlenen Uluslararası Troia Festivali, ‘Sanat Uygarlığın İmzasıdır' sloganı ile 9 Ağustos 2022 Salı günü itibariyle başlayacak ve Çanakkale'nin çeşitli noktalarında 13 Ağustos Cumartesi gününe kadar devam edecek. Festivalin resmi açılış töreni ise 10 Ağustos 2021 Çarşamba günü Troia Antik Kenti'nde düzenlenecek. Uluslararası Troia Festivali programının tanıtımının yapıldığı basın toplantısında konuşan Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, “Covid-19 dönemi kötü bir dönemdi. Bu nedenle geçmiş yıllarda festivalimize ara vermek zorunda kalmıştık. Şimdi alacağımız önlemlerle kentlilerimizle, festival için şehrimize gelecek konuklarımızla birlikte omuz omuza buluşarak insanlarımızın nefes almasını sağlamak ve sıkıntılarını biraz olsun unutturmak için bir araya gelmek istiyoruz. Sadece müzik değil, tiyatro, söyleşiler ve etkinliklerin de yer aldığı bir program hazırladık. Troia ören yerinde yapılacak açılış töreninde 59'uncu Uluslararası Troia Festivali Afiş Yarışması'nda dereceye girenlere ödüllerini takdim edeceğiz. Törende ayrıca Homeros Bilim Kültür Sanat ödülünü Çanakkale Tubingen Troia Vakfı'na takdim edeceğiz. Tüm halkımızı festivalimize bekliyoruz” dedi.

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, festivalin toplam bütçesinin 1 milyon 224 bin lira olduğunu açıkladı. Çanakkale Özgürlük Parkında düzenlenecek olan programda, 9 Ağustos Salı günü ‘Mary Jane', 10 Ağustos Çarşamba günü ‘Retrobüs', 11 Ağustos Perşembe günü ‘Türkü Akbayram', 12 Ağustos Cuma günü ‘Hande Mehan' ve 13 Ağustos Cumartesi günü ‘Can Bonomo' sahne alacak.

Çimenlik Kalesi'nde düzenlenecek olan programda, 9 Ağustos Salı günü ‘Selen Beytekin', 10 Ağustos Çarşamba günü ‘Golden Horn Brass', 11 Ağustos Perşembe günü ‘Çellistanbul', 12 Ağustos Cuma günü ‘Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Devlet Konservatuarı Senfoni Orkestrası' ve 13 Ağustos Cumartesi günü ‘Canan Anderson' sahne alacak.

Barış kordonunda düzenlenecek olan programda, 9 Ağustos Salı günü ‘Yörem Müzik Orkestrası', 10 Ağustos Çarşamba günü ‘Boğaz Müzik Orkestrası', 11 Ağustos Perşembe günü ‘5'i bir yerde', 12 Ağustos Cuma günü ‘Nox' ile ‘Sarpedon' ve 13 Ağustos Cumartesi günü ‘Keskin Band' sahne alacak.