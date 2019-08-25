6. Geleneksel Çardaklı Sanatçılar Resim Sergisi açıldı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde yer alan Tarihi Han'da 6. Geleneksel Çardaklı Sanatçılar Resim Sergisinin açılışı yapıldı.

Törende, Belde Belediye Başkanı Metin Semerci ile Çardaklıyızbiz Sosyal Yardımlaşma, Dayanışma ve Kültürel Gelişim Derneği Başkanı İbrahim Güven tarafından kurdele kesimi yapıldı. Davetliler tarafından sergilenen sanat eserleri yoğun ilgi gördü. Program dahilinde sergi açılışında eserleri bulunan Çardaklı ressamlardan Ahmet Şahit, Belgin Bıyıkoğlu, Cevdet Ar, Halil Özçelik, Mehdi Khodaei, Hilal Ardıçer, Mehmet Oğur, Neşe Nalan Güven, Hüseyin Arabacı, Mürşide Sarı, Mürvet Yükseliyor, Özlem Semerciler ile Nihan Açıkel'e sertifikaları verildi.

Sergiye; CHP İl Genel Meclis Üyesi Ali Özkan Aldemir, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.