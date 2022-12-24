İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

6 yaşındaki Azra, balkonda yaralı bulduğu atmacaya sahip çıktı

Çanakkale’nin Çan ilçesinde bir evin balkon penceresinin camına çarpan Atmaca yaralandı.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde bir evin balkon penceresinin camına çarpan Atmaca yaralandı. 6 yaşındaki Azra Çakır, atmacaya sahip çıktı.


Çan ilçesinde Azra Çakır, evin balkonunda atmaca gördü. Durumu dedesi Mustafa Sezen'e anlattı. Mustafa Sezen (54) durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Çanakkale Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Ekipler, yaralı atmacayı teslim aldı.


Öğle saatlerinde evin balkon camına bir kuş çarptığını ve torunun haber verdiğini söyleyen Mustafa Sezen, “Torunum Azra evde otururken balkon camına kuş çarptığı haber verdi. Balkon'a baktığımda yaralı atmacayı yakaladım. Koruma altına aldıktan sonra Çanakkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine haber verdim. Sağ olsunlar geldiler. Atmacayı teslim ettim” dedi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.