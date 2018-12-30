62 yıl aradan sonra kana kana su içti

Çanakkale'de 62 yıldır böbrek yetmezliği yaşayan hasta, yapılan organ nakliyle sağlığına kavuştu. Doğan Volkan Suda, "Su içmek çok büyük bir mutluluk. Hep kısıtlandık. Esaret bitti” dedi.

Çanakkale'de yaşayan evli ve iki çocuk babası 62 yaşındaki Doğan Volkan Suda, doğuştan böbrek hastası olarak hayata geldi. Yıllarca hastalıkla mücadele eden Suda, 4 yıl önce böbreklerinin tamamen iflas etmesi üzerine diyalize bağlanmak zorunda kaldı. İş adamı Suda, diyaliz nedeniyle sosyal ve ticaret hayatında zor günler geçirdi. 1,5 sene önce Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Organ Nakli Merkezine başvuruda bulunan Suda, kendisine uygun böbreği beklemeye başladı. Doku uyumu oluşmaması nedeniyle böbrek nakli yapılamayan Suda'ya 1,5 yıl içerisinde 7 defa böbrek çıktı ancak kendisinden önce hastalar olmasından dolayı yine nakil gerçekleşmedi. Geçtiğimiz hafta ise Balıkesir'de beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın böbrekleri bağışlandı. Nakil bekleyenler sıralamasında 1'nci sırada olan Suda'ya güzel haber verildi. Suda, başarılı geçen ameliyatın ardından artık kana kana su içebiliyor.

ÇOMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Organ Nakil Merkezi Müdürü Doç. Dr. Cabir Alan, “Erkek hastamız kendisi Çanakkaleli. Anadan doğma böbrekten rahatsızlık mevcuttu. Böbrekte kistlerle başlayan, zaman içinde bu kistlerin böbreği hasarlaması sonucu böbrek yetmezliği ile sonuçlanan bir hastalıktı bu. Doğan Bey bu böbrek hastalığı ile yıllarca mücadele etti ama yıllar önce böbrekler artık tamamen iflas etti ve diyalize girmeye başladı. Tabii diyalizin getirdiği bir takım sıkıntılar vardı. Haftada 3 kez 4-5 saat diyalizde bağlı kalmak iş hayatını, evlilik hayatını, sosyal hayatını etkiliyordu. Bundan bir an önce kurtulmak istedi, makineye bağlı yaşamak istemedi ve bize müracaat etti. Biz gerekli tetkikleri yaptık ve Doğan Bey'e kadavra dediğimiz, beyin ölümü gerçekleşen bir hastadan organ çıkarım listesini aldık. Doğan Bey bizim merkezimize kayıt olalı 1,5 yıl oldu. 7 kez böbrek çıkmasına rağmen kendisinden önce başka hastalar olması nedeniyle o böbrekler başka insanlara takıldı. En son 2 hafta önce tekrar bir böbrek çıktı. Doğan bey 2. sırada olduğu için yine kendisine takamadık. Hatta, 'Hocam sıra bana doğru yaklaştı herhalde artık, ikinciyim. Bir sonrakinde bana çıkar herhalde, hissediyorum' gibi bir cümle sarf etti. Bu konuşmadan 1 hafta sonra Balıkesir'de beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın yakınları organları bağışladı ve böbrekler bizim merkezimize sunuldu. Biz de bakanlıktan hasta listesi istedik ve ilk sırada Doğan Bey vardı. Doku ve kan grubu uyum testleri yapıldıktan sonra Doğan Bey'e uyum olduğu saptanınca kendisini 19 Aralık gecesi ameliyata aldık. 3 saatlik bir operasyonla Balıkesir'deki hastanın sol böbreğini Doğan Bey'e naklettik. 3 saatlik bir operasyon sonrası hastamız gayet iyi durumda. Günlük idrar çıkışı bir buçuk litrenin üzerinde. Birkaç gün içerisinde kendisini taburcu edeceğiz” dedi.

"Esaret bitti"

Organ nakli ile sağlığına kavuşan Doğan Volkan Suda ise, “Çanakkaleliyim, iş hayatım boyunca ticaret ile uğraştım. Ancak bu hastalık yüzünden ticari faaliyetlerim oldukça düştü. Çünkü bir şekilde özgürlüğünüz kısıtlanıyor. Gün aşırı bir yere gitmek mecburiyetindesiniz. Diyalizden çıktıktan sonra da insanda hal kalmıyor, bitkin düşüyor. O günden hiç hayır gelmiyor. Yıllardır bunun özlemiyle yattım kalktım, bekledim. Elimde telefon 24 saat 'Ha şimdi telefon gelecek' diye bekledim. Bu arada hocama çok teşekkür ederim. Ben 71. vakasıymışım. Çok önemli bir rakam. 71 kişiyi Çanakkale'de bulunduğu zamanda hayata döndürmek çok müthiş bir rakam. Allah'tan başarılarının devamını diliyorum. Su içmek çok büyük bir mutluluk. Hep kısıtlandık. Esaret bitti” şeklinde konuştu.