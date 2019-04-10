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6'ıncı kez muhtar seçildi

Çanakkale’nin Biga ilçesinin Turan Mahallesinde Hüseyin Kaya, 6.

Çanakkale'nin Biga ilçesinin Turan Mahallesinde Hüseyin Kaya, 6. kez muhtar seçildi.


Biga'nın Turan Mahallesinde bin 860 seçmenin oy kullandığı 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde üç adayla yarışarak 726 oy alarak 6. kez muhtar seçilen Hüseyin Kaya, yeniden muhtar seçilmenin mutluluğunu yaşıyor.


6. dönem tekrar muhtar seçilen 52 yaşındaki Hüseyin Kaya, 25 yıl dolu dolu muhtarlık yaptığını dile getirerek, " Oy veren vermeyen bütün Turan Mahallesin halkına teşekkür ederim" dedi.

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