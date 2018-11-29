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7 aylık bebek askeri helikopterle hastaneye nakledildi

Çanakkale’de hava muhalefetinden dolayı 7 aylık bebek Deniz Kuvvetleri’ne ait helikopterle hastaneye sevk edildi.

Çanakkale'de hava muhalefetinden dolayı 7 aylık bebek Deniz Kuvvetleri'ne ait helikopterle hastaneye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, Gökçeada Devlet Hastanesi'nde akciğer rahatsızlığı sebebiyle tedavi gören 7 aylık Zehra Gülsün'ün Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verildi. Bölgedeki kötü hava şartları sebebiyle Deniz Kuvvetleri'nden yardım istendi. Bunun üzerine Deniz Kuvvetleri'ne ait helikopter Gülsün bebek için havalandı. Gülsün bebek, Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Bebek, yoğun bakımda müşahede altında tutuluyor.

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