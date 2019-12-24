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8 kişi dağa çıkıp 650 kilogram mantar topladılar

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde önceki gün dağa çıkan 8 kişilik grup, 650 kilogram mantarla merkeze geri döndü.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde önceki gün dağa çıkan 8 kişilik grup, 650 kilogram mantarla merkeze geri döndü. Grup, toplanan mantarları toptan olarak satışa çıkardı.


Gökçeada'da yaşayan ve hem hobi olarak hem de ticaret amacıyla mantar toplayan Cengiz Kadan, Ferdi Kadan, Engin Demir, Yalçın Çekiç, Turgay Savur, Hilmi Demir, Ömer Güden ve Taner Özdemir'den oluşan 8 kişilik adalı grup, önceki gün dağa çıkarak 650 kilogram mantar topladı. Kamyonete yüklenerek merkeze indirilen mantarlar kasa kasa ayrılarak kilogramı 10 liradan satışa çıkarıldı.


Toptan satılan mantarlar genellikle Çanakkale Merkez'den alıcı buluyor.

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