8 saatte Gökçeada'ya yüzdü

Rekortmen yüzücü Alper Sunaçoğlu, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Büyük Kemikli bölgesinden Gökçeada'ya yüzerek 8 saat 14 dakikada ulaştı.

2010 yılında Mersin'den Kıbrıs'a 75 kilometrelik mesafeyi, 26 saat 15 dakikada aşıp rekor kıran rekortmen yüzücü Alper Sunaçoğlu, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Büyük Kemikli bölgesinden Gökçeada'ya yüzdü. Rekortmen yüzücü yaklaşık 29 kilometreyi solo olarak 8 saat 14 dakikada yüzdü. Gökçeada Limanı'nda yüzme etkinliğini sonlandıran Sunaçoğlu'nu etkinliği düzenleyen Şehit Yakınları Gaziler ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar Federasyonu (ŞEGAFED) Genel Başkanı Gazi Caner Dalkalı ve Sultanbeyli İlçe Başkanı Yasin Timur karşılayarak, plaket takdiminde bulundu.

Çanakkale Valiliği desteğiyle ve Şehit Yakınları Gaziler ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar Federasyonu sponsorluğunda yüzme etkinliğini tamamladığını söyleyen rekortmen yüzücü Sunaçoğlu, “Çanakkale'den Gökçeada'ya yüzerek bir etkinlik gerçekleştirdik. 29 kilometre mesafeyi 8 saat 14 dakika gibi bir süreyle yüzerek bir başarı elde ettim. Böyle bir günde başarı elde ettiğimiz için bu başarıyı şehitlere, gazilere ve onların ailelerine armağan ediyoruz” diye konuştu.