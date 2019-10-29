İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

8 ülkeden 450 dansçı Troya Müzesini ziyaret etti

Çanakkale Folklor Araştırma Derneği Gençlik ve Spor Kulübünce (ÇAFAD) organize edilen ve bu yıl 2’ncisi düzenlenen Uluslararası Troya Halk Dansları Festivaline katılan 8 ülkeden toplam 450 dansçı Troya Müzesini ziyaret etti.

Çanakkale Folklor Araştırma Derneği Gençlik ve Spor Kulübünce (ÇAFAD) organize edilen ve bu yıl 2'ncisi düzenlenen Uluslararası Troya Halk Dansları Festivaline katılan 8 ülkeden toplam 450 dansçı Troya Müzesini ziyaret etti.


Türkiye, Romanya, Ukrayna, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan, Burundi gibi ülkelerden yaklaşık 450 dansçı Troya Müzesi'ni ziyaret ederek unutulmaz bir gün geçirdiler. Dansçılar, ziyaret sonunda kendi ülkelerine özgü dans gösterilerinden kısa bir bölümünü Troya Müzesi bahçesinde de sergiledi.


Troya Müzesi kırmızıya boyandı


Cumhuriyet Bayramı için bayraklarla süslenen müze, dansçıların açtığı Türk bayrağı ile adeta kırmızıya boyandı. Müze ziyaretçileri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dansçılarına ise özel ilgi gösterdi.Festival, bu akşam Kordon Boyunda saat 20:30'da gerçekleştirilecek olan gala gecesiyle son bulacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.