8 ülkeden 450 dansçı Troya Müzesini ziyaret etti

Çanakkale Folklor Araştırma Derneği Gençlik ve Spor Kulübünce (ÇAFAD) organize edilen ve bu yıl 2'ncisi düzenlenen Uluslararası Troya Halk Dansları Festivaline katılan 8 ülkeden toplam 450 dansçı Troya Müzesini ziyaret etti.

Türkiye, Romanya, Ukrayna, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan, Burundi gibi ülkelerden yaklaşık 450 dansçı Troya Müzesi'ni ziyaret ederek unutulmaz bir gün geçirdiler. Dansçılar, ziyaret sonunda kendi ülkelerine özgü dans gösterilerinden kısa bir bölümünü Troya Müzesi bahçesinde de sergiledi.

Troya Müzesi kırmızıya boyandı

Cumhuriyet Bayramı için bayraklarla süslenen müze, dansçıların açtığı Türk bayrağı ile adeta kırmızıya boyandı. Müze ziyaretçileri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dansçılarına ise özel ilgi gösterdi.Festival, bu akşam Kordon Boyunda saat 20:30'da gerçekleştirilecek olan gala gecesiyle son bulacak.