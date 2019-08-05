80. Yıl Yaya Köprüsünün onarımı tamamlandı

Çanakkale'nin Çan ilçesinde tadilat sebebiyle hizmete kapatılan 80. Yıl Yaya Köprüsünün onarımı tamamlanarak yeniden hizmete açıldı.

Çan'da Karşıyaka Mahallesi ile otogar ve şehir merkezini bağlayan 80. Yıl Yaya Köprüsü'nün en alt kaplaması olan tahtalar çürümüş ve kırılmış olduğundan tahta zeminin üzerine dökülmüş olan asfalt tabakasında da çökme ve deformasyonlar oluşmuştu. Yayaların geçişinde güvenlik açısından tehlikeli hale geldiğinden, bakım-onarım çalışmaları sebebiyle geçici olarak kapatılmıştı.

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz'ün de yakından takip ettiği bakım, onarım ve güçlendirme çalışmaları tamamlandı ve köprü vatandaşların kullanımına yeniden açıldı. Yapılan onarım çalışması hakkında bilgi veren Başkan Öz, “Alt zeminin sağlamlığı ve geçiş emniyetinin tekrar sağlanması için çelik konstrüksiyon takviye profiller ile desteklenmiş, tabana sac kaplanmış ve üst kaplama olarak 8 santimetre kalınlığında elyaf katkılı beton kullanılmıştır” dedi.

Çan Belediyesinin ve Bülent Öz'ün sosyal medya hesaplarından da yapılan paylaşımla duyurulan köprünün açılığı bilgisinde Başkan Öz, “Bu süreçte çalışmalarımızın bitmesini sabır ve anlayışla bekleyen kıymetli hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.