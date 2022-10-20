AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut, Çanakkale'de Dijital Okyanus Tüneli etkinliğine katıldı

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Çanakkale'de denizlerdeki kirlenmeye dikkat çeken "Dijital Okyanus Tüneli" etkinliğine katıldı.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Avrupa Birliği Bilgi Merkezleri ve Smurfs (Şirinler) işbirliğinde Çanakkale Karina Deniz Kültür Merkezi'nde 23 metre uzunluğunda Dijital Okyanus Tüneli ve sahil temizleme etkinliği düzenlendi. Etkinliğe katılan Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, anasınıfı öğrencilerinin atıklardan yaptığı çalışmaları inceleyerek, Dijital Okyanus Tüneli'nde canlılar ve denizlerden çıkarılan atıklarla ilgili bilgiler aldı. Büyükelçi Meyer-Landrut, denizlerdeki kirliği dikkat çekerek şunları söyledi:

"Denizlerde kirliliğin engellenmesi ve ekosistemin bozulmasının yavaşlatılması konusunda Avrupa Birliği'nin diğer ülkelerinde ve dünyanın birçok noktasında çalışmalar çok öncesinden başlatıldı ve devam etmekte. Denizlerdeki kirlilik bütün dünya için önem arz ediyor. Ancak denizdeki bu kirlilik, bu çöp sadece denizde başlamıyor. Aslında karada başlayan bir kaynak. Dolayısıyla bununla bağlantılı olarak bizler Avrupa Birliği hibesiyle başlatılan ve Avrupa Birliğince kollanmış olan bir projeyi bugün ziyaret etme fırsatımız oldu. Bu proje Çanakkale'de başarı öyküsünü yazmış olan katı atık arıtma tesisleridir. Çanakkale Belediyesi Avrupa Birliği hibesiyle başlamış, daha sonra kendi sağlam adımlarını atmaya devam etmektedir. Ve burada bizler bu projelerle kaynakta kirliliği önlemeye çalışıyoruz. Karada başlayan çalışmalarda tüketimin azaltılmasıyla ve geri dönüşüm döngülerinin de iyi bir şekilde kullanılmasıyla kirliliğin önüne geçmeye çalışıyoruz. Bugün buradaki turumuza başladığımızda ilk temasımız çocuklar doldu. Zira geleceğe olan en önemli mesajlar onlar aracılığıyla olacaktır. Ve bugün daha önceden de burada söylendiği üzere örneğin 2050 yılına gelindiğinde denizlerimizde balıktan çok plastik olacağı söylendi. Bugün itibarıyla denizlerdeki ve dünyada 1 milyon kadar tür aslında yok olmakla karşı karşıya. Yani biyoçeşitlilik konusunda ciddi anlamda bir tehlikeyle karşı karşıya bulunuyoruz" dedi.

Çanakkale Belediye Başkanvekili İrfan Mutluay ise, projenin ortağı olduklarından dolayı AB temsilcilerine teşekkür ederek, "Çevremizdeki illere, diğer ülkelere baktığımızda örnek sayılabilecek tesisleri, çevreci yatırımları bir bir hayata geçirdik. Bunun ilk adımını da sabah ziyaret ettiğimiz katı atık depolama tesisini Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hayata geçirdik. Bunun devamında da şu anda entegre tesisleri yapmaya çalışıyoruz. Mekanik ayrıştırma, enerji üretimiyle birlikte yüzde

60'lara varan oranda geri dönüşümü sağlamak istiyoruz. Bunun dışında atık suda ileri düzeyde arıtma tesislerini hayata geçirdik. Bunun ödülü olarak barışın kentinde masmavi bir denize sahip olmak istiyoruz. Kentimizde mavi bayraklı plajlara sahibiz. Bunun da Çanakkale halkı için yapmış olduğumuz çevreci yatırımların bir ödülü olduğunu söylemek istiyorum. Bu kirliliğin sebebi aslında kara. Karadaki atıklar, plastikler, evsel atıklar ve sanayi atıkları denizleri ve su kaynaklarımızı kirletiyor. Buradaki biyoçeşitlilik her geçen gün azalıyor. Dünyanın son kullanıcıları bizler değiliz. Etkinlik alanına girdiğimizde çocuklarımızı gördük. Bu etkinlik gençleri, çocukları bilinçlendirme, farkındalık oluşturma ve gelecek adına mesaj verme faaliyeti. Hayalet ağlarla, plastiklerle, evsel, endüstriyel kirlilikle birlikte gerçekten denizel yaşamın, deniz ekosisteminin ve biyoçeşitliliğinin yok olduğuna hepimiz şahitlik ediyoruz" dedi.

Milli sporcu Birgül Erken de denizi evi gibi gördüğünü söyleyerek, "Buraya benim evimi kurtarmaya gelmiş bir konuğumuz var. Büyükelçimizin nezdinde bütün bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Burada canlandırdığımız kirliliğe ben kendi gözlerimle şahit oluyorum. Bu gerçekten çok acı verici. Geleceğimizin teminatı gençlere dokunduk. Bu etkinlik bu nedenle benim için önemli" dedi.

Konuşmaların ardından AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve Çanakkale Belediye Başkanvekili İrfan Mutluay sanal gerçeklik gözlüğü ile hazırlanan videoyu izledi.