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ABD savaş gemisi Akdeniz'e iniyor

ABD Deniz Kuvvetleri’ne ait 8 borda numaralı ’USNS Yuma’ adlı savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçerek, Ege Denizi’ne doğru yol aldı.

ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait 8 borda numaralı 'USNS Yuma' adlı savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.


Marmara Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yapan ABD Donanması'na ait 103 metre uzunluğundaki transfer gemisi 'USNS Yuma', saat 13.30 sıralarında Çanakkale'den geçiş yaptı.


ABD savaş gemisine, 1 Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti. 36 millik Çanakkale boğaz geçişi sonrası savaş gemisinin Ege Denizi'ni geçtikten sonra Akdeniz'e doğru ilerleyeceği bildirildi.

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