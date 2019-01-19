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ABD savaş gemisi boğazdan geçti

ABD donanmasına ait 75 borda numaralı ‘USS Donald Cook’ adlı füze destroyeri, Çanakkale Boğazı’ndan geçerek Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.

ABD donanmasına ait 75 borda numaralı ‘USS Donald Cook' adlı füze destroyeri, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.


Ege Denizi yönünden Çanakkale Boğazı'na giren 75 borda numaralı ‘USS Donald Cook' adlı füze destroyeri, 12.50'de Çanakkale önlerine ulaştı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin refakat ettiği gemi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

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