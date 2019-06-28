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ABD Savaş Gemisi 'USNS Yuma', Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Çanakkale Boğazı’ndan geçen ABD Deniz Kuvvetleri’ne ait 8 borda numaralı ’USNS Yuma’ adlı savaş gemisi, Marmara Denizi’ne yol aldı.

Çanakkale Boğazı'ndan geçen ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait 8 borda numaralı 'USNS Yuma' adlı savaş gemisi, Marmara Denizi'ne yol aldı.


Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na saat 08.30'da giriş yapan ABD Donanması'na ait 103 metre uzunluğundaki transfer gemisi 'USNS Yuma', saat 10.00 sıralarında Çanakkale'den geçiş yaptı. ABD savaş gemisine,2 Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti 36 millik Çanakkale boğaz geçişi sonrası savaş gemisi Marmara Denizine çıkış yaptı

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