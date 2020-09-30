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ABD yüksek hızlı transfer gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Donanmasına ait 7 borda numaralı ’USNS Carson City’ isimli yüksek hızlı transfer gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçerek, Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Donanmasına ait 7 borda numaralı 'USNS Carson City' isimli yüksek hızlı transfer gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.


Ege Denizi'nden sabah 07.00 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan 103 metre uzunluğundaki ABD Donanmasına ait 7 borda numaralı 'USNS Carson City' isimli yüksek hızlı transfer gemisi, 8.30 sıralarında Kilitbahir Kalesi ile ‘Dur Yolcu' yazısı önlerine geldi. ABD Donanmasına ait gemiye, boğazı geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti. Yüksek hızlı transfer gemisi 'USNS Carson City', Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

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