Aç kalan tilki Şehitlik yoluna indi

Çanakkale'de aç kalan tilki Şehitliğe gezmeye gelen ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor. Aç kalan tilki yiyecek verir ümidiyle ziyaretçileri takip ediyor.

Çanakkale Şehitliği 57 Alay yolu üzerinde ziyaretçilerin sık olarak kullandığı yol üzerine gezen aç tilki kameraya takıldı. Ziyaretçileri bekleyen tikli onların yiyecek vermesini bekliyor.

Geçtiğimiz yıllarda da ortaya çıkan aç tilki şehitlikte görev yapan personel tarafından da tanınıyor. Görevliler zaman zaman tilkiye evlerinden getirdikleri yemeklerden verip elleriyle besliyorlar.