İhlas Haber Ajansı

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Acil servis günde bin hastaya hizmet veriyor

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi acil servisinde günde bin hastaya hizmet veriliyor.


Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi acil servisi fiziki yapısının daha verimli şekilde kullanılması ve hizmet kalitesinin arttırılması amacıyla yeniden düzenlendi. 12 acil tıp uzmanı, 21 pratisyen, 40 hemşire ve yardımcı personelle günde 900 ila bin hastanın tedavi gördüğü ve 28 yatağın bulunduğu acil serviste, yapılan düzenleme sonrasında, hastanın ilk geldiğinde karşılandığı, aciliyetine göre değerlendirilerek yönlendirme yapılan triaj odaları, hasta kayıt alanı, hastaların ilk muayenelerinin yapıldığı yeşil alan poliklinikleri ve enjeksiyon polikliniği yer alıyor.

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