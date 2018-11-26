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Ada seferlerine fırtına engeli

Çanakkale’de, Gökçeada ve Bozcaada’ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale'de, Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.


Kuzey Ege'de etkili olan fırtına nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.


Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş AŞ yetkilileri, bugün Geyikli-Bozcaada hattında Bozcaada'dan saat 10.00, Geyikli'den saat 11.00 seferleri ile Gökçeada-Kabatepe hattında Gökçeada'dan saat 13.00, Kabatepe'den saat 15.00 seferlerinin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiğini duyurdu.


Çanakkale Boğazı'nda diğer hatlarda seferler normal olarak sürüyor.

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