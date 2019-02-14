Ada seferlerine fırtına engeli

Çanakkale'de, etkili olan fırtına Gökçeada ve Bozcaada'ya deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Bozcaada'ya bazı feribot seferleri iptal olurken, Gökçeada'ya tüm seferler iptal edildi.

Kuzey Ege'de etkili olan fırtına nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada'ya deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş A.Ş yetkilileri, bugün Kabatepe-Gökçeada hattındaki tüm seferlerin, Bozcaada-Geyikli hattında Bozcaada'dan saat 10.00, Geyikli'den saat 11.00 seferlerinin olumsuz hava şartları sebebiyle yapılamayacağını duyurdu.