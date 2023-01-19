Ada seferlerine fırtına engeli

Çanakkale'de Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın yapılması planlanan tarifeli bazı feribot seferleri, fırtına sebebiyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi'ndeki fırtına nedeniyle yarın Gökçeada ve Bozcaada hattında planlanan tarifeli bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Gestaş tarafından yapılan açıklamada, "20 Ocak 2023 Cuma (yarın) Geyikli-Bozcaada hattında, yapılması planlanan Bozcaada'dan saat 07.00, 10.00 ve 14.00, Geyikli'den ise saat 08.00, 11.00 ve 15.00 seferleri olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir. Tarifemizde bulunan Bozcaada'dan saat 18.00, Geyikli'den ise saat 19.00 seferlerimiz gün içerisinde netlik kazanacaktır. 20 Ocak 2023 Cuma (yarın) Kabatepe-Gökçeada hattında, yapılması planlanan Gökçeada'dan saat 07.00 ve 13.00, Kabatepe'den ise saat 09.00 ve 15.00 seferleri olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir. Tarifemizde bulunan Gökçeada'dan saat 18.00 ve 22.00, Kabatepe'den ise saat 20.00 seferlerimiz gün içerisinde netlik kazanacaktır" denildi.