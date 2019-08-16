AFAD, orman yangınlarına karşı uyardı

AFAD tarafından yapılan uyarılarda, mangal ateşinin, söndürülmeden atılan sigaranın veya rastgele atılan şişelerin orman yangınlarına davetiye çıkardığı belirtilerek, vatandaşların bu duruma karşı dikkatli olmaları istendi. Vatandaşların ilgili kurumlar tarafından kamp kurulmasına ve piknik yapılmasına izin verilmeyen alanlarda kamp kurmamaları ve piknik yapmamaları istenirken, ormanlık alanlarda ateş yakılmasının tehlikeli ve yasak olduğunun da altı çizildi.