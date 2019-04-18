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Ağzında iple yaşayan martının fotoğrafını çekti

Çanakkale’de fotoğraf makinesi teknik servisi hizmeti veren Muhsin Cesur, ağzında iple yaşayan martının fotoğrafını çekti.

Çanakkale'de fotoğraf makinesi teknik servisi hizmeti veren Muhsin Cesur, ağzında iple yaşayan martının fotoğrafını çekti.


Kordon boyunda martıların fotoğrafını çeken Muhsin Cesur, çektiği martılardan birinin ağzında bir ip olduğu fark etti. Daha sonra iş yerinde ip ve ucunda çivi olan martı fotoğrafını inceleyen Cesur, şaşkınlık yaşadı. Hafta sonları kordonda genelde eşiyle birlikte martılara ekmek attıklarını ifade eden Muhsin Cesur, “Eşim ekmek atarken ben de martı fotoğrafları çekerim. Çektiğim martılardan bir tanesi çok dikkatimi çekti. Ağzında ip gibi bir şey görmüştüm. Çektikten sonra dükkanda fotoğrafa bakarken ağzındaki şeyin bir ip değil de file gibi ya da bir ağ parçası gibi olduğunu fark ettim. Ağ parçasının ucunda da zaten paslı bir çivi var. Tamamını yutmasından korkuyorum. Çok yaklaşmadığı için bizim yakalama ve ağzından çıkarma şansımız yok. İpin devamı da muhtemelen midesine kadar uzandığı için ağız kısmında olsa gerek. Bu yüzden yakalanabilse çok iyi olur. Belki çok zorlanmadan da çıkartılabilir” dedi.

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