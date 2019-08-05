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Aikido Yaz Kampı ÇOMÜ ev sahipliğinde gerçekleşti

Aikido ve Budo Federasyonu tarafından düzenlenen Aikido Yaz Kampı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Aikido Topluluğu ev sahipliğiyle 29 Temmuz-4 Ağustos tarihleri arasında Çanakkale’de gerçekleşti.

Aikido ve Budo Federasyonu tarafından düzenlenen Aikido Yaz Kampı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Aikido Topluluğu ev sahipliğiyle 29 Temmuz-4 Ağustos tarihleri arasında Çanakkale'de gerçekleşti.


150 kişinin katıldığı kampta, antrenmanların bir kısmı Naim Süleymanoğlu Spor Salonunda bir kısmı da ÇOMÜ Dardanos Tesislerinde gerçekleştirildi. Günde 3 idman şeklinde gerçekleşen kampı ziyaret eden ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, 7'den 70'e her yaştan insanın bu sporu yapabildiğine dikkat çekerek, “Aikido insanı bedenen ve zihnen geliştiren bir spor dalı. Aynı zamanda disiplin gerektiriyor. Burada edindiğimiz disiplini de hayatın her alanında uygulayabiliriz. İmkanım olursa önümüzdeki aylarda ben de haftada 1 ya da 2 gün aikido öğrenmek istiyorum” dedi.


Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hürmüz Koç ve Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Necati Cerrahoğlu ve Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Yurdakul'un da hazır bulunduğu ziyarette Rektör Murat, kampa katılanlarla bir süre sohbet etti ve aikido sporuna dair bilgi aldı.

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