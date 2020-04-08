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AK gençlerden sağlık çalışanlarına destek

Ezine Devlet Hastanesi önünde toplanan AK Parti Ezine Gençlik Kolları üyeleri, ‘Tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz.

İyi ki varsınız" yazılı pankartı hastanenin bahçe duvarına asarak sağlık çalışanlarına destek verdi.


Sağlık çalışanlarının korona virüs mücadelesinde gece gündüz çalıştıklarını belirten AK Parti Ezine İlçe Gençlik Kolları Başkanı Bayram SAYGIN, “Covid-19'la mücadelemizin özverili ve fedakar kahramanları olan sağlık çalışanlarımızın yanlarındayız. Hiç kuşkusuz ülkemizde korona virüs ile yürütülen mücadeleye sağlık çalışanlarımız öncülük etmektedirler. Covid-19 vakalarını en ön safta karşılayan sağlık çalışanlarımızın takdire şayan bu mücadeleleri için her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz” dedi.

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