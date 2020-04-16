Ak Parti Çan İlçe Kadın Kolları Başkanı Birsen Dirlik'in acı günü

Ak Parti Çan İlçe Kadın Kolları Başkanı Birsen Dirlik'in babası ve Ak Parti eski il genel meclis üyesi Ünsal Dirlik'in kayınpederi, sanayi esnaflarından BMC Servis ustası Zeki İmren hayatını kaybetti. İmren'in cenazesi Atatürk mahallesindeki evinin önüne getirilerek, yakınları ve sevenlerinden helallik alınarak Çan Belediyesi Şehir Mezarlığına defnedildi. Cenazeye Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, İl Genel Meclis Üyesi Murat Okan ve ailenin yakınları katıldı.