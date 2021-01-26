AK Parti Çanakkale İl Başkanı Makas mazbatasını aldı

Bütün teşkilatlarıyla birlikte çalışacaklarını belirten Makas, “Bu mazbata, büyük Türkiye'mizin en güçlü teşkilatlarına sahip olan AK Parti'mizin Çanakkale'deki 8 bin genç kardeşimizin, 29 bin hanım kardeşimizin, 69 bin üyemizin mazbatasıdır” dedi.

20 Ocak Çarşamba günü İÇDAŞ Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen kongrede il başkanı seçilen Naim Makas, bugün partinin il yönetimiyle birlikte Çanakkale Adliyesi'ne giderek mazbatasını aldı. Mazbata töreni sonrası gazetecilere bir açıklama yapan Başkan Makas, “Çok kısa bir süre önce teşkilatlarımızın katılımıyla, tüm Türkiye'de gerçekleştirmiş olduğumuz bu kongre sürecinde Çanakkale'mizdeki il kongremizi de gerçekleştirdik. Kongreye tüm teşkilatlarımız ve delegasyonlarımız geniş bir katılım sağladılar. Ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'da telekonferans yöntemiyle salona bağlanarak bizlere eşlik etti. Heyecan ve coşku dolu kongremiz sonrasında gerçekleştirdiğimiz program neticesinde bugün; değerli il yöneticilerimiz, belediye başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, kadın ve gençlik kolları başkanlığımız beraber bugün mazbatamızı aldık” dedi.

“Sokak sokak gezerek AK Parti teşkilatlarının nasıl çalıştığını göstereceğiz”

2023 seçimleri sürecinde il merkezi, ilçe, belde ve köyleri tek tek gezerek, çalışmalarını herkese anlatacaklarını da sözlerine ekleyen Makas, “Bu mazbata aslında tam manasıyla büyük Türkiye'mizin en güçlü teşkilatlarına sahip olan AK Parti'mizin Çanakkale'deki; 8 bin genç kardeşimizin, 29 bin hanım kardeşimizin, 69 bin üyemizin mazbatasıdır. Bu mazbatayla birlikte bizler, ne kadar büyük bir sorumluluk altında olduğumuzun farkındayız, asıl iş şimdi başlıyor. Bizler partimizi 2023 ve 2024 seçimlerine hazırlayacak olan teşkilatlarımızla birlikte sahaya inerek, çalışacağız. Şehrimiz genelindeki yaklaşık bin 400 sandığa, 12 ilçeye, 11 beldeye, bütün sokaklara ve caddelere adeta AK Parti teşkilatının nasıl çalıştığını göstereceğiz. Bizler teşkilatımıza güveniyoruz. 69 bin teşkilatımıza ait olan mazbatamızla beraber teşkilatımızı 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaştırması doğrultusunda da sahaya indirip, hep birlikte çalıştıracağız” diye konuştu.