AK Parti Çanakkale İl Başkanlığından kan ve kök hücre bağışı

AK Parti Çanakkale İl Başkanlığı ve Çanakkale Kızılay Kan Merkezi ortaklığında gerçekleştirilen kan ve kök hücre bağışı etkinliği yoğun ilgi gördü. Etkinliğe parti üyelerinin yanı sıra AK Parti Çanakkale İl Başkanı Av. Gültekin Yıldız, AK Parti Çanakkale İl Kadın Kolları Başkanı Gülsüm Üstün ve AK Parti Çanakkale Belediye Başkan Adayı Ayhan Gider katıldı.

Etkinlik hakkında konuşan AK Parti İl Başkanı Av. Gültekin Yıldız, “ AK Parti İl Başkanlığı olarak, kanser hastalarının tedavisi için duyarlılık oluşturmak adına kampanya düzenledik. Katkı sunan teşkilat mensuplarına ve Belediye Başkan Adayımız Ayhan Gider'e teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz binlerce insan kök hücre bağışı için donör bekliyor. Biz bugün hem kan bağışı alıyoruz hem de talep eden arkadaşlarımızdan kök hücre bağışı alıyoruz. İnşallah bizim de yaptığımız bağışlar neticesinde bir hastaya şifa oluruz” dedi.

AK Parti Çanakkale Belediye Başkan Adayı Ayhan Gider ise, “ Bu yapılan faaliyetin belki de bağıştan da çıkarılarak görev haline getirilmesi lazım. Çünkü biz hiç kimseye bir iyilik yapmıyoruz, görevimizi yapıyoruz. Bugün onların ihtiyacı var, yarın bizim ihtiyacımız olur. Bu en büyük insani bir olay diye düşünüyorum. Bu anlamda farkındalık oluşturmanın da doğru olacağı kanaatindeyiz. Tüm vatandaşlarımızı bu konuda hassas olmaya davet ediyoruz ve bunu sadece hatırlatıyorum. Çünkü biliyorum ki insanlarımız bu konuda zaten hassas. Sadece alışkanlık haline gelemedi bizde bu konu. Bundan dolayı belki gerek kan bağışı, gerek kök hücre bağışında eksiklikler var. Birde Kızılay sadece afet zamanlarında hatırlanmamalı. Bu tip kampanyalarda devamlı gündemde tutulmalı. Kızılay, hem ülkenin hem de dünyanın en eski STK'larından biri. Kendilerine bu kampanya için teşekkür ediyorum” dedi.