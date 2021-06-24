AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım: “Şehir hastaneleri yüzünden haksız yere çok eleştirildik”

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) tarafından, İÇDAŞ Kurucusu ve Yönetim Kurulu Üyesi Tacettin Aslan'a, girişimcilik alanında verilen fahri doktora tevcih törenine katıldı. AK Parti hükümeti döneminde yaptırılan şehir hastanelerinden dolayı çok eleştirildiklerini söyleyen Yıldırım, "Haksız yere şehir hastaneleri yüzünden çok eleştirildik, çok sopa yedik ama iyi ki de Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla bunları hayata geçirdik ve bugün, bu şehir hastaneleri sayesinde yoğun bakımlarda başka ülkelerdeki gibi perişanlık yaşamadık” dedi.

ÇOMÜ Senatosu tarafından ülke sanayisinin ve ekonomisinin gelişimine katkı sunan İÇDAŞ kurucusu ve Yönetim Kurulu Üyesi Tacettin Aslan'a, girişimcilik alanında fahri doktora unvanı verildi. ÇOMÜ İÇDAŞ Kongre Merkezi'nde düzenlenen törene; AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, İÇDAŞ yöneticileri ve çok sayıda davetli katıldı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. ÇOMÜ tanıtım filminin gösterimi ardından, müzik dinletisi sunuldu. İş insanı Tacettin Aslan'ın hayatını anlatan 'Emanet' isimli film izletildi.

“En önemli eserlerden birisi 6 minareli camimiz”

Daha sonra kürsüye gelerek açılış konuşması yapan ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, “Ben bugün gerçekten çok mutluyum. İlk geldiğim 2019 Ekim ayında yine ülkemizin çok değerli kültür ve sanat insanı, eski meclis başkanlarımızdan İsmail Kahraman büyüğümüze fahri doktora vermiştik, o gün de çok mutluyduk. Bugün, sanayinin timsali, özgeçmişini de dinledik böyle bir örnek şahsiyete fahri doktora vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ben Tacettin Aslan beye bundan sonra Allah'tan sağlık, sıhhat ve uzun ömürler diliyorum. Hizmetlerinin aynı şekilde devam etmesini Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum. Şu içerisinde bulunduğumuz kampüs dahil Tacettin beyin eseridir. Tek tek saymıyoruz ama bana göre en önemli eserlerden birisi 6 minareli camimizdir” dedi.

“Bu yatırımcı, yardımsever kimliğin imkanı olan hemşehrilerimize örnek olmasını diliyoruz”

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat'ın konuşmasının ardından kürsüye gelen AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, “Üniversitemizin büyümesinde hepimizin gayreti var. Devletimizin iddiası var. Tüm Çanakkale'ye sahip çıkılmışlığı var. Ancak bir de özel destek olanlarımız, omuz verenlerimiz var. İÇDAŞ ailesi bunların başında geliyor. Bugün çok kıymetli bir toplantı için bir aradayız. Türkiye'nin en önemli ihracat derecesi yapan firmalardan bir tanesi olan İÇDAŞ'ın kurucu başkanı çok kıymetli Tacettin Aslan beyefendiye, bugün üniversitemizin mensubiyeti anlamında törenine katılıyoruz. Tacettin Aslan beye hayatında başarılar diliyoruz. Üniversitemiz başta olmak üzere, şimdiye kadar yapmış olduğu Çanakkale'mizin tüm ilçelerindeki hatıraları için çok teşekkür ediyoruz. Kendisinin bu yatırımcı, yardım sever kimliğimin, tüm imkanı olan hemşehrilerimize örnek olmasını diliyoruz” diye konuştu.

“Şehir hastaneleri yüzünden çok sopa yedik”

Daha sonra kürsüye gelen AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, “Yaşadığımız bu salgın bilişim altyapısıyla şehir hastanelerinin ne kadar büyük bir vizyon olduğunu ve ihtiyaç olduğunu ortaya koydu. Haksız yere şehir hastaneleri yüzünden çok eleştirildik, çok sopa yedik ama iyi ki de Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla bunları hayata geçirdik ve bugün, bu şehir hastaneleri sayesinde yoğun bakımlarda başka ülkelerdeki gibi perişanlık yaşamadık. Ve bütün hastalarımız yoğun bakım yataklarına eriştiler, tedavileri en yüksek standartta gerçekleşti. Ve bir kez daha şehir hastanelerinin insan sağlığı için ne kadar önemli olduğu bu vesile ile anlaşıldı. Boşuna Osmanlı Devleti'ni kurarken, Şeyh Edebali'nin dediği ‘insanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturu söylenmemiş. Bunun asırlar geçse de değeri artarak devam ediyor. İnsanın içinde olmadığı hiçbir iş, hiçbir faaliyet sonunda mutluluk getirmez, sonunda ülkeye katma değer getirmez. O bakımdan bugün, fahri doktora unvanını tevcih edeceğimiz Tacettin bey, adeta yakın tarihimizin yaşayan bir şahididir. 1932, İkinci Dünya Savaşı'nı karşılamış 1950'den bu tarafa da ülkemizin yaşadığı badireleri bir bir tecrübe ederek bu günlere gelmiş” dedi.

“Korona virüs salgınında tünelin sonunda ışık gözüktü”

Korona virüs salgınından kurtulmak için tünelin ışığının göründüğünü ifade eden Yıldırım, “16 aydır hem dünyayı, hem ülkemizi kasıp kavuran bir hastalıkla, salgınla mücadele ediyoruz. Buradan öyle ümit ediyorum, öyle inanıyorum ki; tünelin sonunda ışık gözüktü. Tabii ki bitmedi. Ama en azından umutlar yeşermeye başladı. Hükümetimizin, Cumhurbaşkanımızın başkanlığında aldığı son kararla bir daha normalleşme yönünde adımların atıldığını görüyoruz. Bundan sonraki süreçte kısıtlamalar yerine her bir vatandaşımızın, her birimizin kendi güvenlik çemberini oluşturmak gibi bir görevi var. Artık kendi irademizle koruma çemberi oluşturacağız. Nerede risk görüyorsak, orada tedbiri artıracağız. Nerede daha az risk görüyorsak orada daha fazla sosyalleşeceğiz. Böylece hayatı durdurmadan, ekonomiyi durdurmadan normal hayata adım adım ilerleyeceğiz. Çünkü yaz geldi. İnsanların tatil ihtiyacı var, turistler gelecek, içeride dışarıda hareketliliğe ihtiyaç var. İkisi arasında tedbirlerle, normal yaşam arasındaki dengeyi de kısıtlamalara müracaat etmeden kendi tedbirlerimizle sağlayıp yeni bir aşamaya geçmiş olacağız. Bugün artık en hızlılar kazanıyor. Offline iseniz yandınız, Online olmak mecburiyetindesiniz. Daima en hızlı koşmak mecburiyetindeyiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize işaret ettiği ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak zorundayız” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan videolu tebrik

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fahri doktora tevcih törenine gönderdiği video izletildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tacettin Aslan'a girişimcilik alanında takdim edilen fahri doktora unvanının hayırlı olmasını dileğinde bulunarak, "Tacettin Aslan Bey, vatanına ve milletine hizmeti ibadet mesabesinde görmüş Türkiye'nin ve Çanakkale'nin kalkınması için çaba harcamış, hayırseverliğiyle insanımızın gönlünde taht kurmuş, her bakımdan müstesna bir şahsiyettir. İçdaş gibi bir dünya devini ülkemize kazandıran Tacettin Aslan, sivil toplum kuruluşları ve eğitim kurumlarına verdiği güçlü destekle de nitelikli insan havuzumuzun gelişmesine önemli katkılarda bulunmuştur. Nitekim bugün, iş ve ticaret hayatımızın farklı alanlarında Tacettin Aslan Bey'in yetişmesine vesile olduğu birçok başarılı yönetici, mühendis ve girişimciye rastlıyoruz. Aynı şekilde Tacettin Bey'in desteğiyle yaptırılan okullardan mezun olan binlerce insanımız, ülkemize ve milletimize hizmet ediyor" dedi.

Konuşların ardından Ak Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat tarafından iş insanı Tacettin Aslan'a cübbesi giydirildi. Üniversitenin rozeti takılarak kimlik kartı verildi. Binali Yıldırım, Tacettin Aslan'a Fahri Doktora Beraatını verdi. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ile Çanakkale Valisi İlhami Aktaş da, Tacettin Aslan'a hediyeler takdim etti.

“Benim için onur meselesidir”

Tören sonunda konuşan iş insanı Tacettin Aslan, “Öncelikle başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, teveccüh gösterip bu merasime katılan herkese ayrı ayrı teşekkürlerimi arz ediyorum. Bizler memleketimizin gelişip kalkınması adına elimizden gelen gayreti sarf etmeye çalıştık, çok şükür rabbimizin de yardımı ile güzel işlere imza attık, ömrümüz boyu daima veren el olmaya gayret ettik. Gelecek nesillerimizin eğitimli bireyler olarak yetişmesi adına sofrada bizim de tuzumuz bulunsun istedik. Bilirsiniz marifet iltifata tabidir derler, şahsıma yapılan bu iltifat benim için büyük bir onur vesilesidir. Bu vesile ile şahsım adına düzenlenen bu merasime iştirak eden başta Cumhurbaşkanım Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendiye, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'a, Çanakkale Milletvekilimiz Sayın Bülent Turan Beye, sayın valimize, adıma fahri doktora unvanını layık gören, başta rektörümüz olmak üzere üniversitemizin akademik kuruluna ve emeği geçer herkese ayrı ayrı teşekkürlerimi arz ediyorum” diye konuştu.

Tören, Tacettin Aslan Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'nin açılışı için video konferans yoluyla kurdelesinin kesilmesiyle sona erdi.