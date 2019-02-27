AK Parti Grup Başkanvekili Turan MHP Lapseki İlçe Teşkilatını ziyaret etti

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Lapseki İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

AK Parti Grup Başkanvekili, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan Lapseki Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanlığını ziyaret etti. MHP Lapseki İlçe Başkanı Hüseyin Doğan'ın ev sahipliği yaptığı buluşmaya AK Parti Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, AK Parti Lapseki İlçe Başkanı Tayfun Sevim, il genel meclis üyeleri ile MHP ilçe teşkilatı katıldı.

Cumhur İttifakının bir beka sorunu olduğunu yineleyen AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, geçmiş dönem çalışmalarında yer alan başörtü sorunu gibi kritik meselelerde AK Parti ile MHP'nin birlikte hareket ettiğini hatırlattı. Turan belediye seçimlerini kazanmanın bir ölçü olmayacağına dikkat çekerek il genelde AK Parti listesinde yer alan MHP adayının da sandıktan çıkarak 3'te 3 yapılasını istedi. Turan programın devamında yer alan Çardak beldesi seçim bürosu açılışına katıldı.