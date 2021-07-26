AK Parti Grup Başkanvekili Turan'dan aşı çağrısı

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, bayram hareketi ile korona virüs vakalarında bir artış söz konusu olduğunu belirterek, "Aşı olmayan kim varsa tekrar davet ediyorum" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale'nin Çan ilçesinde toplum sağlığı merkezinin açılışını gerçekleştirdi. Vatandaşlara aşı çağrısında bulunan Turan, “112 diyoruz, Aile Sağlığı Merkezi diyoruz ama gördüğümüz yapılar hastaneler şeklinde. Bu gördüğümüz yapıda sizlerin de takip ettiği gibi 6 aile hekimi ve 50'ye yakın personeli ile birlikte sıradan bir yer değil, aksine çok kıymetli, çok farklı bir sağlık hizmeti verecektir. Doktorlarımızla, hemşirelerimizle birlikte toplumumuza hizmet edecek çok özel bir birim. Memleketimizin her yeri kıymetlidir ama Çanakkale bambaşkadır. Çanakkale'ye hizmet etmek hangi görevde olursa olsun yeter ki Çanakkale'ye iyi ve güzel işler yapmaya niyet eden kim varsa başımız gözümüz üzerine” dedi.

Bayram döneminde vakaların arttığına dikkat çeken Turan, "Bu pandemi döneminde biz beraber omuz omuza niyet ettik ve çok aza indirdik ama tekrar bayram hareketi ile beraber bir artış söz konusu. Tekrar kapanırsak, hasta sayımız yeniden artarsa, tekrar sorunlarımızı aşma imkanı bulamazsak üzülürüz. Herkes kendi temizliğine, maskesine dikkat etsin. Aşı olmayan varsa kendisini sevmeyebilir, aşıya güvenmeyebilir ama sevdikleri için aşı olmasını istirham ediyorum. Bu aşıyı tepeden tırnağa tüm görevlilerimiz olmaya başladı mı? Yaşlımız, gencimiz, vekilimiz, valimiz, kaymakamımız olmaya başladı mı? Doktorlarımız, hemşirelerimiz 'olun kardeşim' diyor mu? İşin ehli aşı olun diyorsa olacağız. Olmayanımız varsa toplum sağlığı için olmaya dikkat edeceğiz. Hastane olmasa sorun ama pazar yerinde bile gelin aşı olun diyen bir alt yapı varsa bunu ne olur değerlendirin. Hasta olunca üzülüyoruz, hele ki ölenimiz olunca kahroluyoruz. O yüzden istirham ediyorum aşı ile ilgili pandemi sürecine omuz verin. Bugün yüzde 78 aşılama oranı ile Türkiye'nin ikinci kentiyiz ama Çanakkale'ye ikinci olmak yakışmaz. Birinci kent olmak için sağlık alt yapımız müsait. Aşı olmayan kim varsa tekrar davet ediyorum. Bu pandemiyi beraber aşarız veya beraber altında kalırız. Aşmak zorundayız. Pandemiyi ancak beraber aşacağımızı tekrar hatırlatmak istiyorum” diye konuştu.

Aşının önemine değinen Turan, “Açılış bahanesiyle birlikte önemli birkaç konuya değineceğiz. En kıymetlisi açılışını yaptığımız aile sağlığı merkezimiz. Bu toplum sağlığı merkezimizde aynı zamanda 112 acil istasyonumuz bulunuyor. 6 milyonu aşkın bedeli ile 3 bin metrekarelik kapalı alanıyla adeta bir hastane görüntüsünde. Çan bir sanayi kenti, birçok sanayi kolunda iddiasını ortaya koyan bir kent. Çan'ımızda epeydir takip ettiğimiz belediyemizin, özel idaremizin, ticaret odamızın, kaymakamımızın beraber omuz verdiği karma OSB'ye artık başlıyoruz. Yıl 2002 Çanakkale'mizin nüfusu neredeyse böyle, Çan nüfusu da böyle kısmi artışlar var. O yıllarda sadece 3 ambulansı olan bir ildik, bugün 56 ambulansımız var. Hava ambulansı, deniz ambulansı ayrı, karlı havalarda kar paleti olan ambulans ayrı olmak üzeri 56 ambulansımız var. O yüzden insana yatırım en kıymetlisi. Türkiye büyürken Çanakkale de büyüyecek. Çanakkale köprüsü Türkiye'nin değil, dünyanın en uzun asma köprüsüdür. Dünyanın en uzun köprüsünün Çanakkale'de olduğunu herkes bilecek” şeklinde konuştu.

Açılış törenine Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, İl Sağlık Müdürü Gökhan Baştürk, Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, AK Parti İl Başkanı Naim Makas, siyasi parti temsilcileri, STK başkan ve yöneticileri ile vatandaşlar katıldı.