Ak Parti Gurup Başkanvekili Turan'ın ailesinin sünnet heyecanı

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ve eşi Kevser Turan'ın oğulları Ömer, Kerem ve Asaf'în sünnet törenleri yarın Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde yapılacak.

Saat 19:00'da Mevlid-i Şerif ile başlayacak program sonrası saat 20:00'da ziyaretçilere yemek ikramı yapılacak. Saat 20:30-22:30 arasında ise Türk halk müziği, Türk sanat müziği ve halk oyunları gösterisi olacak. Saat 22:30'da ise kına törenine geçilecek. Program, gece boyunca etkinlikler ve ikramlarla devam edecek.

Turan ailesi ayrıca törene çelenk gönderilmemesini, bunun yerine Türk Kızılayı'na bağış yapılmasını istedi.