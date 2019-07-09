AK Parti İl Başkanı Gültekin Yıldız: “Festivalin iptal edilmesini üzüntüyle karşıladık”

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Gültekin Yıldız, Çanakkale Belediyesi tarafından Troya Festivali'nin iptal edilmesini üzüntüyle karşıladıklarını ifade etti.

Çanakkale Belediyesi tarafından 1963 yılından bu güne kadar gerçekleştirilen Troya Festivali'nin bu yıl iptal edilmesini AK Parti İl Başkanı Gültekin Yıldız, üzüntüyle karşıladıklarını ifade etti. Yazılı bir açıklama yapan Gültekin Yıldız, zor şartlarda bile yapılan festivalin kesintiye uğramaması gerektiğini savundu. Yıldız, “Kahramanlar diyarı güzel Çanakkale'mizin tarihine ve doğa güzelliğine layık bir il haline gelmesi için neler yapabiliriz düşüncesiyle hareket eden, Çanakkale kalkınsın, tarihine, şanına, şerefine ulaşsın' düşüncesindeki dönemin Ticaret Odası Başkanı İzzet Melih Dilmaç'ın öncülüğünü yaptığı bir grup idealist Çanakkaleli genç tarafından projelendirilen, yine dönemin Valisi aynı zamanda da partisiz Belediye Başkanı olan Hakkı Nevzat Baykal'ın desteği ile ilk kez 1963 yılında hayat bulan Troya Festivali, nice darbelere nice ekonomik krizlere rağmen tam 55 yıl , hiç bir kesintiye uğramadan gerçekleştirildi. Troya Festivali'nin; Çanakkale Zafer'inin ve Çanakkale ruhunun bu kadar güçlü ifade edildiği, Tarihi Alan Başkanlığı ile kurumsallaştırıldığı bir dönemde; Troya müzesinin açıldığı, 2018 yılının Troya yılı ilan edildiği , tüm dünyada Troya'nın ve Çanakkale'nin tanıtımının yapıldığı olağan üstü bir yılın hemen sonrasında ekonomideki daralma gerekçe gösterilerek Çanakkale Belediye Başkanlığı tarafından iptal edilmesini üzüntüyle karşıladık. Gerekçe haklıdır haksızdır tartışmıyorum. Ama ülkenin en zor şartlarında bile iptal edilmemiş bu festivalin bu yıl da Belediye , valilik, odalar ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla, tabiri caizse imece usulüyle en az geçen yıllardaki coşkuyla hayata geçirilebileceğini düşünüyorum.Lüks etkinlikler, yüksek ücretli sanatçılar olmadan da nitelikli kültür ve sanat etkinlikleri yapılabileceğine inanıyorum. Belki de beraber ortaya bir şeyler koymanın vereceği haz, şimdiye kadar yapılmış en güzel ve amacına en uygun Troya festivalini ortaya çıkaracak. AK Parti olarak birlik ve beraberliğimize katkı sunacak, şehrimize değer katacak her konuda hiç bir siyasi ayrım yapmaksızın yardıma hazır olduğumuzu her fırsatta dile getirdik.Bu çerçevede Troya Festivali ile ilgili de AK Parti İl Başkanlığı olarak üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu kamu oyuna arz ederiz” dedi.