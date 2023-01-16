AK Partili İskenderoğlu: Turizmde iddiamızı sürdürüyoruz

AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Çanakkale'nin ‘Marka şehir' sloganıyla turizmde de iddialı bir konuma geldiğini belirtti. 2022 yılında geceleme sayılarının 800 binin üzerinde olduğuna dikkat çeken İskenderoğlu, günübirlik misafirlerle turist sayısının 1 milyonun üzerinde olduğunu söyledi.

2022 Mart ayında Pandemi yasaklarının kalkmasıyla birlikte Çanakkale'de turizm hareketliliğinin her geçen gün arttığını söyleyen AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, geçtiğimiz yıl Çanakkale'ye gelen yerli ve yabancı konukların geceleme sayısının 800 bini aştığını söyledi. Turizm tesislerine en fazla giriş 372 bin 337 ile Çanakkale Merkezde oldu. 2023 yılında bu sayıyı daha da yukarıya taşımak için çalışacaklarını söyleyen Milletvekili Jülide İskenderoğlu, “Grup Başkanvekilimiz Bülent Turan'la birlikte en çok önem verdiğimiz konuların başında şehrimizdeki turizm hareketliliği geliyor. Çanakkale'mizin turizm hareketliliğini artırmak için bir çok çalışmaya imza attık. Bozcaada, Gökçeada, Assos, Kazdağları gibi doğal güzelliklerimizin yanı sıra, Troya Müzesi, Troas Kültür Rotaları, Tarihi Alanımızdaki Dalış Turizmi, Antik kentlerimiz bu hareketlilikte oldukça önemli. Yine yakın tarihimizin izlerini taşıyan değerlerimizin yeniden gün yüzüne çıkarılarak turizme kazandırılması, gastronomi alanındaki zenginliğimiz de ziyaretçi sayımızın artışında önemli rol oynadı. Çanakkale'mizde özellikle 2022 yılında ulaşımda kolaylık ve konforun artması, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Ayvacık-Küçükkuyu tünellerinin hizmete girmesi de ziyaretçi sayımıza olumlu olarak yansıdı” dedi.

Çanakkale'nin turizmden hak ettiği payı alması için yeni çalışmaları da ortaya koyduklarını söyleyen İskenderoğlu, “Geçtiğimiz yılın Eylül ayında Bakanlığımızın düzenlediği Troya Kültür Yolu Festivali, hem Çanakkaleli hemşehrilerimizin hem de yakın illerden Çanakkale'mize gelen konuklarımızın büyük beğenisini kazandı. Bu festivali geleneksel hale getirmek istiyoruz. Resmi açılışını 2019 yılında yaptığımız ve o yıl 92 bin kişinin ziyaret ettiği Troya müzemizi, 2022 yılında 157 bin 481 kişi ziyaret etti. Kazı dönemini 12 aya çıkardığımız Troya Ören Yeri, 2022 yılında 300 binin üzerinde ziyaretçi aldı. Geçtiğimiz yıl Antik kent ve ören yerlerimizi ziyaret eden toplam misafir sayımız 685 bin 470 oldu. Sadece 30 Aralık 2022 ve 2 Ocak 2023 tarihlerindeki yılbaşı döneminde Troya, Assos, Alexandreia Troas ve Apollon Smintheion Ören yerleri ile Troya Müzemizi 5 bin 478 kişi ziyaret etti. Bu dönemde ilimizde 3 bin 500 Bulgar misafirimiz ağırladık. Bunlar da 3-4 gece konaklama ile şehir ekonomisine ciddi katkıda bulunmuş oldu. Balkan ülkelerinden gelen ziyaretçi sayımızı artırmak istiyoruz. Çanakkale'de turizm alanında faaliyet gösteren işletmelerimiz, bu sektörde oldukça tecrübeli ve bilgi birikimine sahip. Bakanlığımız da Çanakkale'mize bu anlamda oldukça fazla destek sağlıyor. Bu nedenle hem sayın Bakanımıza, Bakan Yardımcılarımıza ve tüm personellerine destekleri, İl Kültür ve turizm Müdürümüze ve tüm ekibine gayretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Grup Başkanvekilimiz Bülent Turan'la birlikte 57 ayrı sektörü doğrudan ilgilendiren turizm başlığını ajandamızın ilk sırasında tutuyoruz. Toplamda 13 bin 32 oda 26 bin 195 yatak kapasitemizle, 2023 yılında da turizmde iddialıyız. Marka şehir Çanakkale'miz, turizmden aldığı payı artırarak sürdürecek” diye konuştu.