AK Partili kadınlar kadına şiddete karşı yürüdü

Golf Aile Çay Bahçesi'nden başlayan yürüyüşe AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Gülsüm Üstün, partili kadınlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ellerinde dövizlerle yürüyen kadınlar, şiddete tepki gösterdiler. İskele Meydanı'nda sona eren yürüyüşün ardından bir konuşma yapan AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Gülsüm Üstün, “Yaşanan acıların, ilkelliklerin, cehaletin yurdumuzda ve dünyanın her yerinde son bulması için kadınlar ve erkekler olarak hep birlikte gerçek anlamda bir dayanışmaya davet ediyoruz. Laf ola beri gele türden açıklamalardan bıktık. Bir annenin, bir genç kızın ya da sadece bir insan olarak, yaşama savaşı veren mazlum bir kadının köşesinde Allah'a yakarırken bir başkasından yardım dahi alamadan can vermesi hiçbir siyasete malzeme yapılamaz. Söz konusu bir insanın yaşamı olduğunda siyaset dahil her şey ayaklarımızın altındadır. Biz AK Partili kadınlar olarak önce insanız, sonra kadınız. Dünyadaki hiçbir kazanım, güç veya makam bir kadının yaşam hakkından daha değerli olamaz. Şiddetin dini, inancı, kültürü veya milliyeti olmaz. Katliam her yerde katliamdır, kimse savunamaz ve sonuna kadar da katiller ile mücadele şarttır. 'Zalimin zulmü varsa, mazlumun da Allah'ı vardır' sözüne uygun olarak biz AK Kadınlar, yeryüzünde Allah'ın verdiği canları korumak için her türlü mücadelede yer alacağımızı yineliyoruz, samimi olan her dayanışma çabasına da varız diyoruz. AK kadınlar olarak bizler ilk günkü hassasiyetimiz ve titizlikle bu konuda tavizsiz duruşumuzu göstermeye devam edeceğiz. Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü'nde her türlü şiddete karşı turuncu çizgimizi çekiyoruz. Aynı duyarlılığa sahip toplumumuzun tüm bireylerini de turuncu çizgilerini çekmeye davet ediyoruz” dedi.