AK Partili Makas, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, yayımladığı mesajında, “Kamuoyunun bilgilendirmek için mesai mefhumu gözetmeden, zor şartlar altında görevlerini ifa eden gazetecilerimiz, bizler için büyük bir öneme sahiptirler.Kamuoyunun vicdanını temsil eden basın mensuplarımız, tarafsız habercilik konusunda büyük bir özveriyle emek harcayıp, her türlü zorluğa göğüs gerip toplumsal bir görev üstlenerek demokrasimizin güçlenmesine katkı sağlamaktadır. Ülkemizin ve şehrimizin ihtiyaçlarını, sorunlarını ve taleplerini hem kamuoyuna hem de yetkililere aktarıp, sorunların çözümüne yardımcı olan gazetecilerimizin bu konudaki gayret ve fedakârlıklarını takdirle karşılamaktayız. Bu duygu ve düşüncelerle tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, görevleri başında vefat eden gazetecilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” ifadelerine yer verdi.