AK Partili Makas: Gerçekleştirilen bu çirkin saldırıyı şiddetle kınıyorum

Yeşil Sol Parti mebsubu kişiler, partilimiz olduğunu da bildiğimiz hemşehrilerimizle önce tartışmış daha sonra kalabalık bir grupla kendilerine saldırıda bulunarak darp etmişlerdir. Çok şükür hemşehrilerimiz taburcu edildi ve sağlık durumları iyiye gidiyor. Süreç adli makamlarca araştırılmaya devam ediliyor. Gerçekleştirilen bu çirkin saldırıyı şiddetle kınıyorum” dedi.

Çanakkale'de seçim çalışmaları çerçevesinde bir kahvehaneye giren Yeşil Sol Partililer, kahvehanede tartıştıkları 4 kişi darp ederek, hastanelik etti. AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas olayla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “Merkez İlçemizdeki bir kahvehanede çok üzüldüğümüz ve endişelendiğimiz bir hadise yaşandı. Yeşil Sol Parti mebsubu kişiler, partilimiz olduğunu da bildiğimiz hemşehrilerimizle önce tartışmış daha sonra kalabalık bir grupla kendilerine saldırıda bulunarak darp etmişlerdir. Çok şükür hemşehrilerimiz taburcu edildi ve sağlık durumları iyiye gidiyor. Süreç adli makamlarca araştırılmaya devam ediliyor. Gerçekleştirilen bu çirkin saldırıyı şiddetle kınıyorum. Çanakkale gibi huzurlu bir kentte böylesine bir hadisenin yaşanmış olması, saldırganların kimler tarafından cesaretlendirildiği sorusunu akıllara getiriyor. Çanakkale'mizin bu tarz çirkin saldırılarla anılması bizleri son derece üzmüştür. İnanıyoruz ki Çanakkale'miz bu tarz eylemlere ve bu eylemleri gerçekleştiren/destekçisi olan karanlık, kavgacı ve ötekileştirici zihniyete müsaade etmeyecektir. Saldırıya uğrayan hemşehrilerimize bir kez daha AK Parti ailesi olarak geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” diye konuştu.