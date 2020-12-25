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AK Partili Makas: “Kentimizin ihtiyaçları öncelikli olmalı”

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, CHP Grubu’nun hazırladığı ancak Çanakkale Valiliği tarafından İl Genel Meclisi’ne iade edilen 2021 yılı bütçesinin yeniden görüşüleceği İl Genel Meclis Toplantısı öncesi değerlendirmede bulundu.

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, CHP Grubu'nun hazırladığı ancak Çanakkale Valiliği tarafından İl Genel Meclisi'ne iade edilen 2021 yılı bütçesinin yeniden görüşüleceği İl Genel Meclis Toplantısı öncesi değerlendirmede bulundu. Başkan Makas, “Umuyoruz ki bu kez, adaletten yana bir tavır alınır. Bu kez ilçelerimize adil bir dağılımın yapılacağına inanmak istiyoruz” dedi.


Başkan Naim Makas, çoğunluğu CHP Grubunun oluşturduğu İl Genel Meclisi'nde yeniden görüşülecek olan bütçenin, kentin dinamikleri ve ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulmasını beklediklerini söyledi. Makas, “Tüm ilçelerimizin ihtiyaçlarının tespit edildiği, öncelendiği ve çözüm odaklı bir anlayışla doğru adımlar atılması gerektiğini defalarca dile getirdik. Biz, İl Genel Meclisi'nde görüşmelerin bu anlayışla ve Çanakkale Valiliğimizin iade gerekçelerinin dikkate alınarak, ayrıca ilçelerimizin gelişmişlik endeksi, kırsal nüfus oranları ve öncelikli ihtiyaçlarının göz önünde bulundurularak yapılacağını umuyor ve bütçenin de buna göre yeniden revize edilmesini temenni ediyoruz” diye konuştu.

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