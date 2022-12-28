AK Partili Makas'tan, CHP Çanakkale Milletvekillerine HDP'li Semra Güzel tepkisi

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, HDP'li Semra Güzel'in vekilliğinin düşürülmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yapılan oylamada, CHP'li Çanakkale Milletvekilleri Muharrem Erkek ve Özgür Ceylan'ın hangi duruşla, nasıl bir oy kullandıklarını kamuoyuna açıklamaya davet etti.

AK Parti İl Başkanı Naim Makas, İl Başkanlığı binasında, Merkez ilçe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları yönetimi ve İl Genel Meclisi Başkanı Nejat Önder'in katılımıyla basın açıklaması düzenledi. AK Parti İl Başkanı Naim Makas, HDP'li Semra Güzel'in vekilliğinin ‘devamsızlık' gerekçesiyle düşürülmesi sırasında yapılan oylamada, CHP'li Çanakkale Milletvekilleri Muharrem Erkek ve Özgür Ceylan'ın oylamada hangi duruşla, nasıl bir oy kullandıklarını kamuoyuna açıklamasını istedi.

İl Başkanı Naim Makas, yaptığı açıklamada, “Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Gazi Meclisimizde; eli kanlı terör örgütü PKK'nın bir mensubu ile fotoğrafları çıkan, terörist sevici HDP Milletvekili Semra Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili yapılan oylama sonrası ‘'bir Çanakkaleli olarak şehrimiz vekillerinin ne oy verdiğini bilmek hakkımızdır'' demiştik. Görüyoruz ki ne CHP'li Erkek'den ne de Sn. Ceylan'dan bu konu hakkında herhangi bir açıklama yapılamamıştır. Buradan değerli kamuoyu huzurunda kendilerine tekrar sormak istiyoruz. Gazi Süleyman Paşa'dan, Anafartalar Kahramanı Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya birçok şerefli komutanın hatıralarının olduğu, bedelinin şüheda kanıyla ödendiği destanların yazıldığı, Türkiye'mizin ön sözü ve milli şuurun başkenti Çanakkale'mizde aziz hemşehrilerimizin oylarıyla vekillik yapan CHP'li sn. Erkek ve sn. Ceylan bu oylamada hangi duruşla, nasıl bir oy kullanmışlardır. Sözlerinde ‘'Bizim partimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisidir'' vurgusu yapan CHP'li Milletvekillerin, bu oylamadaki tutumları sonrası sözünde mi yoksa özünde mi Atatürkçüdür, kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Altını çizerek tekrar söylüyorum, Atatürk üzerinden siyaset yapmaya çalışırken mangalda kül bırakmayanların bu oylamadaki duruşunu tüm kamuoyu bilmelidir. Değerli arkadaşlar bu kritik oylamada sergilenmesi gereken duruşun milli bir refleks olduğunu düşünüyoruz. Bu süreçte İYİ Parti'nin CHP ile aynı tutumu takınmadığını da görüyoruz. Güzel bir atasözümüz vardır körle yatan şaşı kalkar diye Türkiye'mizi birlikte yönetmek iddiasıyla 6'lı masanın sacayağını oluşturan CHP ve İyi Parti'nin birbirine benzemez bu tutumu karşısında seçmenin de akıl tutulması yaşadığını biliyoruz ve İyi Parti buna da mı ‘'eyvallah'' diyecek merak ediyoruz. Değerli kamuoyu bu konuda; iyi Parti'li Sn. Uz'dan, merakları giderecek ve kamuoyunu aydınlatacak bir açıklama da beklemektedir. Buradan kendilerine, CHP'nin tutumunu nasıl değerlendirdiklerini sormak istiyoruz. Kendileri acaba CHP'li vekillere ‘'bu oylamadaki duruşunuz ne olmuştur'' diye sorabilmiş midir.Bu fotoğrafın bütününe baktığımızda, milli konularda dahi aynı duruşu sergileyemeyen siyasiler nasıl olacak da ortak karar alıp bu ülkeyi yönetecek merak ediyoruz ve ayrıca biliyoruz ki, tarih de seçmen de not etmeye devam ediyor” dedi.