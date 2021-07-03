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AK Parti'li Makas'tan eski başkanlara ziyaret

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, partinin kurulduğu ilk günden bu zamana kadar görev alan başkanları tek tek ziyaret ediyor.


AK Parti Çanakkale İl Başkanlığı tarafından ‘Kuruluştan Günümüze İlçe Başkanlarımız' teması altında düzenlenen genişletilmiş ilçe ziyaretlerinde 2002'den bu yana partiye hizmet etmiş eski başkanlar unutulmuyor.


Yapılan ziyaretler hakkında kısa bir değerlendirme yapan Başkan Makas, “ AK Parti'nin kuruluşundan bugüne güzel şehrimizde, partimizde görev almış il, ilçe başkanlarımızı unutmayarak ziyaretler düzenliyoruz. Çanakkale'de birlik ve beraberlik içerisinde görev yapmış büyüklerimizin bilgi ve birikimlerinden istifade ediyoruz. Onlardan aldığımız bayrağı yükseklere çıkarmak için gecesini gündüzüne katan yöneticiler olacağız” diye konuştu.

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