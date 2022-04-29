AK Parti'li Turan: “20 yıldır bu ülkenin başında Sayın Erdoğan varsa, halkıyla omuz omuza yürümesinden, birlikte yol yürürken de konjonktürel sorunların iyi okunmasından dolayıdır”

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 91 parselin tamamı satılan Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB), evcil hayvan maması üreten bir firmanın temel atma töreninde konuşan AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, “Türkiye'nin menfaati neyi gerektiriyorsa onu yapmakta kararlıyız. Kıskananlar çatlasın. Biz yol yürüyoruz. 20 yıldır bu ülkenin başında Sayın Erdoğan varsa, halkıyla omuz omuza yürümesinden, birlikte yol yürürken de konjonktürel sorunların iyi okunmasından dolayıdır. Bugün yeni bir sayfa açıyoruz” dedi.

Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) evcil hayvan mama üretim fabrikasının temel atma töreni düzenlendi. Törene, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Ezine Kaymakamı Yunus Kızılgüneş, İl Genel Meclisi Başkanı Nejat Önder, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Selçuk Semizoğlu, Ezine Gıda İhtisas OSB Müdürü Alper Altınok ve davetliler katıldı.

“45 bin değil, 4 bin araç da geçse bu köprü bölgenin ihtiyacı”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kürsüye gelen AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, “Köprüye temel attığımızda, ‘seçim vaadi dediler, bitmez' dediler. Direkler çıkmaya başladı, ‘vardır bir hikmet' dediler. Ama bir türlü bittiği ana kadar heyecan duymadılar. Bugün de pahalı diyorlar. 45 bin geçiş olmaz diyorlar. Arkadaşlar 45 bin değil, 4 bin araç da geçse köprümüz bu bölgenin ihtiyacı. Çanakkaleliler bunu görün artık. Bu köprü olmasa İstanbullu yatırımcı buraya neden hayvan maması üretme tesisi yapsın? O köprü olmasa sanayicimiz buraya neden fabrika kurmaya çalışsın? Neden turizmcimiz ekstra otel yapmaya çalışsın? Ulaşım sorunu varsa, Avrupa'ya İstanbul'a gitmekte kriz varsa, bu yatırım niye olsun? O köprü şimdiden kendi kendine kazanmaya başladı. Bugün Ezine Gıda OSB'de bir tek parsel boş yer kalmadıysa, merkezdeki OSB'de bir tek parsel boş yer kalmadıysa, Lapseki, Gelibolu sanayi siteleri ‘sayın vekilim büyümek istiyoruz, yer istiyoruz' diyorlarsa, köprü sayesinde değil mi? O yüzden değerli arkadaşlar köprünün bölgeye kattığı değeri, zamanla anlayacak bize muhalif olanlar da” dedi.

91 parselde 50 fabrikanın faaliyet göstereceğini ifade eden Turan, “Bugün Ezine Gıda İhtisas OSB'de gururla söylüyorum ki Türkiye'nin en hızlı kamulaştırması; alt yapısı, elektriği, suyu ve idari binası olan bir OSB haline geldi. 8 bin kişinin çalışacağı bir gıda OSB'sini bugün ilk fabrikasının temelini atıyoruz” diye konuştu.

“2 ülke değil, doğu ile batı Türkiye'de buluşuyor demek”

Rusya ile Ukrayna savaşındaki müzakerelere Türkiye'nin ev sahipliği yapmasına da değinen Turan, “Bugün Rusya Ukrayna savaşında sadece Türkiye iki tane ülkeyi masaya oturtmadı. Bugün, Rusya ve Ukrayna görüşmelerinin Türkiye'de olması çok kıymetli fotoğraftı ama o fotoğrafın anlamı 2 ülke değil, doğu ile batı Türkiye'de buluşuyor demek. Yeni dünyanın inşasında Hindistan, Çin, Rusya o bölgede oluşurken Amerika, Avrupa da burada oluşuyor. Türkiye oluşturduğu kendi sinerjisiyle bulunduğu yer itibariyle doğu ile batının merkezinde olan, dengeyi kuran, hakemlik yapan güçlü Türkiye olmanın onurunu ve gururunu yaşıyor” dedi.

“Kıskananlar çatlasın”

Türkiye'nin komşularıyla olan ilişkilerini yeniden gözden geçirdiklerini ifade eden Turan, “Yeni gelişmeye bağlı olarak Ermenistan, Mısır, İsrail ve bugün Suudi Arabistan gibi birçok ülkeyle tekrar ilişkilerimizi gözden geçiriyoruz. Tekrar komşularımız başta olmak üzere önemli adımlar atıyoruz. Bölgenin parlayan yıldızı Türkiye diyoruz. Birileri diyecek, ‘ne işi var Arabistan'da, Arap Emirlikleri'nde' Kim ne derse desin Türkiye'nin menfaati neyi gerektiriyorsa onu yapmakta kararlıyız. Kıskananlar çatlasın. Biz yol yürüyoruz. 20 yıldır bu ülkenin başında Sayın Erdoğan varsa, halkıyla omuz omuza yürümesinden, birlikte yol yürürken de konjonktürel sorunların iyi okunmasından dolayıdır. Bugün yeni bir sayfa açıyoruz. Rusya Ukrayna savaşını iyi okuyan bir ülke olarak sadece Avrupa'nın ve Amerika'nın dediğini tekrarlayan bir ülke olmadık. Eğer öyle olsaydık Yunanistan gibi olurduk. Komşularına sataşan, yanlışlar yapan ama AB'nin dediğinden başka söz söyleyemeyen bir ülke olurduk. Ama Rusya ile Ukrayna Yunanistan'da değil, Türkiye'de toplantı yapmayı tercih etti” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından dualar okunup, kurban kesildi. Daha sonra butonlara basılarak, evcil hayvan maması üretim fabrikasının temeli atıldı.