AK Parti'li Turan bayram namazını Lapseki'de kıldı

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Kurban Bayramı namazını, Çanakkale'nin Lapseki ilçesi tarihi Gazi Süleyman Paşa Camiinde kıldı.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesi tarihi Gazi Süleyman Paşa Camiinde kılınan bayram namazına; Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, İlçe Başkanı Namık Ergin, İl Genel Meclis Üyesi Halil Özer ve vatandaşlar katıldı. Başkanvekili Turan, namazın ardından cami içerisinde vatandaşlarla bayramlaştı.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan” Öncelikle tüm milletimizin Kurban bayramını tebrik ediyorum. Salgın gölgesi altında geçirdiğimiz bayramlar, bizlere bir araya gelmenin, sarılıp kucaklaşmanın ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Çok şükür o günleri geride bırakarak birlik ve beraberlik içerisinde bir Kurban Bayramı'na daha ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kurban, Allah yolunda fedakarlığın, O'na teslim olmanın ifadesidir. Bu imtihanlar dünyasında adanmanın ve teslimiyetin diğer adıdır. Kurban, aynı zamanda elindekini bölüşmenin, kaynaşmanın ve bir arada olmanın vesilesidir” dedi.