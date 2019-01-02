AK Parti'li Turan: “Bu ülkeye yan bakan, PKK'sı, FETÖ'sü, DHKP-C'si kim varsa mutlaka bedelini ödeyecek”

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde Lapseki ilçesinde Doğalgaz Hizmete Alım Töreninde konuşan AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Av. Bülent Turan, “Terörle mücadelemiz dün nasılsa, bu sene de böyle olacak. Kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Bu ülkeye yan bakan, PKK'sı, FETÖ'sü, DHKP-C'si kim varsa bu milletin huzurunu bozan mutlaka bedelini ödeyecek. Askerimiz, polisimiz kaldığı yerden bu yılda da operasyonlara devam edecek” dedi.

Lapseki Belediyesi Hizmet Binası önünde gerçekleşen törene Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskeroğlu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, AK Parti Lapseki İlçe Başkanı Halil Özer ve daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Tören Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra tören açılış konuşmalarıyla devam etti.

Yatırımlar devam ettiği sürece birilerinin ülkeyi karıştırmaya, ekonomiyi bozmaya ve terör faaliyetlerine devam edeceğini belirten AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Av. Bülent Turan, “Baştan aşağı söylüyorum. Terörle mücadelemiz dün nasılsa, bu sene de böyle olacak. Kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Bu ülkeye yan bakan, PKK'sı, FETÖ'sü, DHKP-C'si kim varsa bu milletin huzurunu bozan mutlaka bedelini ödeyecek. Askerimiz, polisimiz kaldığı yerden bu yılda da operasyonlara devam edecek" dedi.

Dün hiç hak etmediğimiz bir gündemle Çanakkale haberlerde ve sosyal medyada ana gündem oldu diyen Turan, “Cahit Zarifoğlu ki bu medeniyetin en kıymetli yazarlarından biridir. Başımızın tacıdır. Kitaplarını okumaktan özel bir onur duyduğumuz az insandan bir tanesidir. Zarifoğlu'nun Çanakkale'de kitapları yasaklandı diye bir iddia ortaya kondu. Baştan aşağı yalan. Baştan aşağı yanlış. Biz Zarifoğlu'nun kitaplarını yasaklamak bir tarafa, okumak için, okutmak için özel gayret ederiz. Nerede hatırası var, dinleriz. Nerede makalesi, kitabı var, okumak isteriz. Ancak bundan epey bir süre önce 2018 Mayıs'ın da Teknik Liselerde okunması üzerine Milli Eğitim İl Müdürlüğümüz 5 kitap tavsiye etmiş. Olayın bir defa Bakanlıkla, Hükumetle, Başbakanla, Bakan'la alakası zaten yok. Çanakkale'de Teknik Liselerde okunsun diye 5 kitap tavsiye edilmiş. Tavsiye, başka bir şey değil. Satılan yok, dağıtılan yok, alınan yok. Öğrenciye diyor ki, 'Şu 5 kitabı oku'. Okuma kampanyası. Ardından bir şikayet olmuş. Bu kitaplardan bir tanesinde bir siyasi parti eleştiriliyor diye, bunu değil de başka bir kitap tavsiye edelim denmiş. Komisyon bakmış, eyvallah maden öyle bunu değiştirelim deyip, bunu değiştirme kararı almış. İsteyen Zarifoğlu kendi alır, isteyen sendika, isteyen vakıf, isteyen dernek satar, dağıtır baş tacı. Ama Milli Eğitim, Teknik Lise'ye tavsiye ederken onu değil de, bunu okuyun demiş. Mesele bundan ibaret. Dünden beri Çanakkale'de kitap yasak diye bir kampanya var. Sakın ha gaza gelmeyeceğiz. Habersiz, temelsiz, belgesiz hiç bir iddiaya kapı açmayacağız. Dün bu konunun gündem olmasını üzüntüyle izledik. Biz Cahit Zarifoğlu'nun kıymetini bilen insanlarız. Onun ne olduğunu bilen insanlarız. Böyle bir gündem olmasından dolayı da çok müteessir olduk" şeklin konuştu.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için, 'meşru değildir' sözleri hakkında açıklamalarda bulunan Turan, "Cumhurbaşkanımız çocukluğundan beri hayatı kamera önünde olan, hep seçimle olan, İlçe Başkanlığı, İl Başkanlığı, Belediye Başkanlığı, Başbakanlık, Cumhurbaşkanlığı, her dönemde seçimle gelen, herkesin tanıdığı, bildiği bir insan. Gayri meşru demek, kafasının arkasında 28 Şubat'tan kalıntı olan, 27 Nisan'dan kalıntı olan, 15 Temmuz Tiyatro denen kalıntı olan, darbeci zihniyetin seçimlere yönelik yaptığı ithamdır, eleştiridir. Bu milletin oy verdiği, sahip çıktığı herkes başımızın tacıdır. Meşruiyet kürsüde değil, milletin sandığındadır. O yüzden bir daha söylüyorum. Bu tarz polemiklere prim vermeyeceğiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından yapılan dua sonrasında protokol üyelerince ilçede doğalgaz kullanımının başlaması için ateş yakıldı.