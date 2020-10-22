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AK Parti'li Turan: "Çanakkale'miz uluslararası marka kimliğini güçlendiriyor"

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale Havalimanı’nın 22 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazete’de uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı ilan edilmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale Havalimanı'nın 22 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazete'de uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı ilan edilmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.


Çanakkale Havalimanı'nın daimi hava hudut kapısı ilan edilmesinin şehre önemli kazanımlar sağlayacağını ifade eden Turan, "Bu karar ile Çanakkale Havalimanımız turizm, ticaret, uluslararası yolcu ve kargo trafiği açısından büyük bir öneme sahip oldu. Çanakkale'mizi uluslararası bir marka haline getirmek en büyük gayemiz. Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu ile birlikte Çanakkale için yorulmadan çalışmalarımıza devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere emeği geçenlere hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyoruz" dedi.


Hava hudut kapıları, ülkeye giriş çıkış yapacak olan vatandaşlar ile yabancıların yolcu giriş ve çıkışını yapabileceği noktalar olarak açıklanır.

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