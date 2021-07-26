AK Parti'li Turan: “Düne kadar kendilerini solcu diye ifade edenler, Amerikan fonlarıyla basın çalışması yapıyor”

Turan, “Düne kadar kendilerini solcu diye ifade edenler, Amerikan fonlarıyla basın çalışması yaparak, aslında emperyalizme hizmet altyapısı hazırlamışlar. O yüzden sağcı da biziz solcu da biziz. Ama bir şey var. Emperyalizme karşı tek adam bu camia, Türk milleti. Hep beraber yolumuza devam edeceğiz. Fondaş muhaliflik, Türkiye dışına hizmettir. Fondaş muhaliflik, Türkiye'ye hizmet etmemektir” dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale'nin Yenice ilçesinin Kalkım beldesinde düzenlenen, 112 Acil Servis binası, Kalkım gölet besleme kanalı, park sosyal tesisleri, kapalı futbol sahası, basketbol sahası açılışları ile belediye araç teslimi ve içme suyu isale hattı açılış programına katıldı.

Burada konuşan Turan, iktidar kadar muhalefetin de olması gerektiğine dikkat çekerek, “Zaman zaman iftira atıyorlar, dedikodu yapıyorlar, eleştiriyorlar. Bir ülkede iktidar kadar muhalefet de olmalı. Her parti kıymetli. Ancak muhalefet ile ihanet arasında ince bir çizgi var. Dış politikada, milli meselelerde beraber olmak zorundayız. Tarzımız eleştirilir, yatırımlarımız eleştirilir. Ama belli konularda, Kıbrıs, Azerbaycan, Mavi Vatan, Libya, Suriye, doğal gaz gibi birçok konuda beraber hareket etmek zorundayız. Buradan çağrıda bulunmak istiyoruz. Muhalefet başımızın tacı. Olacak ki biz daha çok çalışacağız. Ama bu ülkenin birlik ve beraberliğine yan bakan kim varsa da o gözü oymak bizim görevimiz” diye konuştu.

Turan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un, Türkiye'de bazı medya kuruluşlarının yurtdışından fonlandığına dair açıklamalarını izlediklerini ve bunu hayretle karşıladıklarını söyleyen Turan, “Geçen hafta Amerika fonlarıyla hayata geçen medya kuruluşları gördük. Sorsanız yandaş, havuz medyası derler. Kendilerini 'bağımsız' diye iddia ederler. Amerikan parasıyla bağımsızlık türküsü mü söylenir? Amerikan desteğiyle bu millete tarafsız mı olunur? Biz diyorduk ki 'bu adamlar PKK deyince neden ses çıkarmıyorlar? Neden PYD'yi eleştirmiyorlar. Neden Ayasofya deyince karşı çıkıyorlar?' Ama öğrenmiş olduk. Bu adamlar, Amerika'nın parasıyla, Türkiye'de, 'Bağımsızım' rolü yapmaya çalışan zavallılar. Sorsanız tarafsızlar. Ne tarafsızı? Siz tam bu milletin karşısındasınız. Tam bu milletin değerlerinin karşısındasınız. Şimdiye kadar onlardan bir tek PKK eleştirisi gördünüz mü? PYD eleştirisi gördünüz mü? O yüzden Amerikan fonlarıyla haykıran, çalışan, politika üreten o adamlara söylemek istiyorum; Atatürk kalktı dedi ki 'Manda ve himayeye hayır diyoruz', 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir'. Bu meydandan haykırıyorum, egemenliğe yan bakan kim varsa, fonlarla plan yapmaya çalışan kim varsa, bilsin ki ne sizin fonunuz ne sizin tarzınız bu ülkeye ayar vermeye yetmez. Bu millet, kardeşliğini nihayet devam ettirmeye, bayrağı dalgalandırmaya yüzyıllarca, bin yıllarca inşallah devam edecek” dedi.

“Düne kadar kendilerini solcu diye ifade edenler, Amerikan fonlarıyla basın çalışması yapıyor”

Turan açıklamasının devamında, "Sağcı olmak solcu olmak bu ülkeyi sevmemek anlamı vermez kimseye. Ama gördük ki, sağcı da solcu da bu ülkede emperyalizme karşı olanlar ve olmayanlar haline gelmiş. Düne kadar kendilerini 'solcu' diye ifade edenler, Amerikan fonlarıyla basın çalışması yaparak, aslında emperyalizme hizmet altyapısı hazırlamışlar. O yüzden sağcı da biziz solcu da biziz. Ama bir şey var. Emperyalizme karşı tek adam bu camia, Türk milleti. Hep beraber yolumuza devam edeceğiz. Fondaş muhaliflik, Türkiye dışına hizmettir. Fondaş muhaliflik, Türkiye'ye hizmet etmemektir" şeklinde konuştu.

Toplu açılış törenine; AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti İl Başkanı Naim Makas, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Gökhan Baştürk ile ilçe ve belde belediye başkanları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.