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AK Partili Turan: “Mehmet Akif Ersoy'un fikirleri istikamet çizmeye devam ediyor”

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Mehmet Akif Ersoy’u Anma Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mehmet Akif Ersoy'un eserleri, mücadelesi ve fikirleriyle devasa bir külliyatı miras bıraktığını belirten Turan, “Milli Şairimiz Mehmet Akif, sadece tarihe geçen bir şahsiyet olmakla kalmadı, gönüllerde de yaşamaya devam ediyor” dedi.


Mehmet Akif'in fikir ve edebiyat dünyasını şiirleriyle kıymetlendiren önemli bir dava insanı olduğunu ifade eden Turan, “Mehmet Akif'i anlamak ve gelecek nesillerimizin zihnine onu nakşetmek üzerimize düşen en büyük vazifedir. Bu anlamda Mehmet Akif Müze Evi ile Mehmet Akif'in çocukluğunun ve hayatının önemli kesitinin anlatıldığı Akif belgeseli, onu daha yakından tanımamızı sağlayan önemli projeler oldu. Mehmet Akif'in anlam yüklü mısraları adeta büyük fedakârlıklarla Kurtuluş Mücadelesi vermiş, tarihi başarılarla muzaffer olmuş milletimizin yansımasıdır. TBMM Başkanımız Mustafa Şentop'un ve TBMM'de grubu bulunan 5 siyasî partinin imzasıyla sunulan ortak önergeyle İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı olması nedeniyle 2021 yılı İstiklal Marşı Yılı olarak TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası'nda 2021 yılının İstiklal Marşı Yılı olarak Gazi Meclis'te kabul edilmesi oldukça anlamlı oldu. Bu duygularla hemşehrimiz Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 84. yıl dönümünde rahmetle, minnetle yâd ediyoruz” diye konuştu.

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