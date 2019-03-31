AK Parti'li Turan: “Milletimiz ne derse başımızın tacı”

Çanakkale'de, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Av. Bülent Turan ile Cumhur İttifakı AK Parti Belediye Başkan Adayı Ayhan Gider, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oylarını kullandı. Turan, “Bundan sonra söz de karar da milletimizin. Milletimiz ne derse başımızın tacı. Milletin lafının üstüne asla laf söylemeyeceğiz. Milletimizin tercihine hep beraber saygı duyacağız” dedi.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, babası Sadettin Turan, annesi Sebahat Turan, eşi Kevser Turan ve oğulları Ömer, Kerem ve Ali Asaf Turan ile birlikte Lapseki Hüseyin Akif Terzioğlu Anadolu Lisesi'nde 1001 nolu sandıkta oyunu kullandı.

Türkiye tarihinin en kıymetli seçimlerinden birini bugün geride bıraktıklarını ifade eden AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Av. Bülent Turan, “Bundan sonra söz de karar da milletimizin. Milletimiz ne derse başımızın tacı. Milletin lafının üstüne asla laf söylemeyeceğiz. Milletimizin tercihine hep beraber saygı duyacağız. Akşam saat 17.00'den sonra sandıklar açıklandığında hangi partiye ne oranda milletimiz destek vermişse, bunu kabullenmek bizim başımızın tacı ve görevimiz. Bugün 50 milyondan fazla seçmen oy kullandı. Çanakkale'mizde 410 bin civarında seçmen oy kullandı. Yine Türkiye'mizde de 1 milyon 100 binden fazla yeni seçmenimiz, yani genç seçmenimiz oyunu kullanıyor. Dolayısıyla büyük bir sayı. Avrupa'nın çok ülkesinden daha fazla seçmeni olan bir ülkeyiz. Demokratik katılımın çok üzerinde oranlarda bugün katılım olduğunu görüyoruz, gözlemliyoruz. Her ne kadar akşam belli olacaksa da bugün gördüğümüz, sandıklardan aldığımız bilgilerde çok önemli oranda katılım olduğunu görüyorum. Tüm vatandaşlarımıza sandığa gitmelerini tavsiye ediyorum. Sandığa davet ediyorum. ‘Milli Egemenliğin Kayıtsız Şartsız Millet'te olduğunun bilincindeyiz. Bu egemenliğinde yansıması, uygulaması sandık eliyle oluyor" şeklinde konuştu.

Çanakkale'de Cumhur İttifakı AK Parti Çanakkale Belediye Başkan Adayı Ayhan Gider ise babası Mustafa Gider, annesi Mediha Gider, eşi Ayşe Gider, oğulları Mustafa Gider ve Ömer Faruk Gider ile birlikte İbni Sina Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki 1144 nolu sandıkta oyunu kullandı.

Seçimin Çanakkale'ye yakışır bir şekilde geçtiğini söyleyen Cumhur İttifakı'nın AK Parti Belediye Başkan Adayı Ayhan Gider, “Kızmadık, kızdırtmadık. Projelerimizi tartıştık. Vatandaşlarımıza anlattık ve desteklerini istedik. Eğer bugün vatandaşlarımız bir görev verirse, yarın yeni bir güne uyanacağız, yeni işler yapacağız” diye konuştu.